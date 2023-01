Aseguran que no habrá paro de colectivos y amenazan con sanciones

Por Ale Pombo

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, afirmó hoy que «no habrá retención de tareas» en los servicios de colectivos y amenazó con sanciones para las empresas que limiten la circulación de sus unidades.

«Hoy se van a hacer las transferencias y las cámaras me garantizaron que no iba a haber retención de tareas», sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

Desde las Cámaras de empresarios del transporte señalaron a este medio que «hasta que no esté depositada la plata se seguirá en la modalidad de ahorro».

Al iniciarse 2023 se recicló la disputa entre las empresas que reclaman los pagos en tiempo y forma de los subsidios que deben entregar el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires.

«Me llama la atención, porque a principios de año siempre hay un retraso. Me resulta rarísimo que cuando estamos reclamando que nos den el mismo tratamiento de la Ciudad, suceda esto de la manera que se hizo», recalcó D´Onofrio.

El ministro afirmó: «En la Ciudad vemos unidades vacías y en provincia tenemos demanda insatisfecha», tras lo cual desplegó un manto de sospecha sobre el objetivo del paro anunciado: «No creo que sea una cuestión de liquidez de las cámaras. El retraso es de 4 días hábiles».

«Nos atrasamos 4 días y hay un lock out patronal, la Ciudad se atrasa un mes y no pasa nada», insistió.

«Las empresas son muy rápidas para comunicar la medida de fuerza, pero no que no se hace. La próxima vez voy a publicar los WhatsApp», enfatizó D´Onofrio, quien al mismo tiempo alertó que «si una unidad no sale a la calle, será sancionada» .