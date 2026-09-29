Nueva presión judicial sobre Argentina por la expropiación de Aerolíneas

La Justicia de Estados Unidos habilitó a Titan Consortium a buscar activos argentinos y solicitar eventuales embargos para intentar cobrar una sentencia de US$390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La medida abre una nueva etapa judicial, pero todavía no implica ningún embargo concreto.

La Justicia de Estados Unidos habilitó a Titan Consortium a iniciar este lunes la búsqueda de activos argentinos y presentar eventuales pedidos de embargo, en el marco de la sentencia de US$390,9 millones vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

La decisión fue firmada el viernes 25 de septiembre por la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La magistrada consideró que habían transcurrido 21 meses desde la orden de pago sin que, según consta en la resolución, la Argentina hubiera realizado esfuerzos para cumplir con la sentencia.

El reclamo tiene su origen en un laudo del CIADI de 2017, que estableció una indemnización por la estatización de las compañías en 2008. El fallo arbitral fue posteriormente reconocido por la Justicia estadounidense.

En diciembre de 2024, el Tribunal de Distrito de Columbia reconoció el laudo y estableció una condena de US$390.907.115,55, más intereses. La Argentina apeló y cuestionó, entre otros puntos, el plazo de prescripción.

El planteo llegó a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que en julio de 2026 confirmó que correspondía aplicar un plazo de 12 años, en lugar de los tres años sostenidos por la Argentina. De esa manera, quedó vigente la posibilidad de ejecutar la sentencia.

El caso comenzó con la demanda del grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando fueron estatizadas. Los derechos derivados del reclamo fueron luego transferidos a Burford Capital y finalmente a Titan Consortium, que desde 2021 lleva adelante acciones para hacer efectivo el cobro en Estados Unidos.

La autorización de Cobb no significa que ya se haya embargado ningún bien argentino. Titan deberá identificar activos susceptibles de ejecución y presentar los pedidos correspondientes ante los tribunales que tengan jurisdicción sobre esos bienes.

La nueva etapa judicial permitirá al fondo avanzar en la búsqueda de activos comerciales argentinos en Estados Unidos para intentar cobrar la sentencia, aunque cada eventual medida de ejecución deberá ser analizada y autorizada conforme a la legislación estadounidense.