River invirtió 6 millones de euros por Mauro Arambarri

River oficializó la contratación de Mauro Arambarri, una de las apuestas fuertes del mercado de pases. El mediocampista uruguayo firmó hasta 2028 tras una operación cercana a los seis millones de euros y se incorporará de inmediato a la pretemporada que el equipo realizará en España.

River Plate oficializó este miércoles la incorporación del mediocampista uruguayo Mauro Arambarri, quien firmó contrato hasta diciembre de 2028 y se convirtió en uno de los principales refuerzos del club para afrontar el segundo semestre de 2026. Tras superar la revisión médica, el futbolista rubricó su vínculo en el estadio Monumental y quedó a disposición del entrenador Eduardo Coudet.

La institución confirmó la operación a través de sus canales oficiales y detalló que adquirió la totalidad de los derechos económicos del jugador de 30 años, quien llega procedente del Getafe de España luego de una extensa y destacada trayectoria en el fútbol europeo.

La negociación demandó una inversión cercana a los seis millones de euros. River compró el 50% de la ficha que pertenecía al Getafe, el 30% que estaba en manos de Boston River de Uruguay y el 20% restante que conservaba el propio futbolista.

Arambarri llega a Núñez después de convertirse en una de las figuras históricas del conjunto madrileño. Durante casi una década defendió la camiseta azulona y acumuló 268 partidos oficiales, ubicándose entre los futbolistas con más presencias en la historia del club.

Su experiencia internacional también incluye un amplio recorrido con la selección uruguaya. A lo largo de su carrera participó en competencias continentales y eliminatorias sudamericanas, consolidándose como un mediocampista de equilibrio, recuperación y despliegue físico.

El volante no participó de la primera jornada de la pretemporada, que comenzó este miércoles, pero se incorporará a los entrenamientos desde este jueves y viajará junto al plantel rumbo a Alicante, España, donde River desarrollará la etapa principal de preparación para la segunda mitad de la temporada.

La llegada de Arambarri representa una de las prioridades que había marcado el cuerpo técnico para reforzar el mediocampo. Su perfil encaja en la búsqueda de un futbolista con experiencia internacional, capacidad de recuperación y liderazgo dentro del campo de juego.

Por el momento, será el único refuerzo disponible para Eduardo Coudet en el inicio de los trabajos en Europa. El otro fichaje confirmado por el club, Nicolás Otamendi, se sumará una vez finalizada su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

River continúa activo en el mercado de pases y no descarta incorporar nuevas piezas antes del cierre de la ventana de transferencias. El objetivo de la dirigencia es potenciar el plantel para competir en el torneo local, la Copa Argentina y los compromisos internacionales de la segunda parte del año.