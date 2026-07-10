Dramático tiroteo tras un robo: un agente quedó gravemente herido

Un cabo de la Policía Federal resultó gravemente herido al enfrentarse con dos delincuentes que acababan de cometer una entradera en La Reja, partido de Moreno. El agente abatió a ambos asaltantes y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Un cabo de la Policía Federal Argentina permanece internado en estado crítico luego de enfrentarse a tiros con dos delincuentes que acababan de asaltar una vivienda en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno. En el intercambio de disparos, el efectivo abatió a ambos sospechosos, pero recibió tres impactos de bala y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Churruca.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en la intersección de Santa Teresa de Jesús y San Luis, cuando los asaltantes irrumpieron armados en una casa, redujeron a una familia y amenazaron al hijo de dos años del matrimonio durante el robo.

De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, los delincuentes intentaron escapar en una camioneta Honda perteneciente a las víctimas, llevándose joyas, teléfonos celulares, mochilas y una consola de videojuegos. Sin embargo, no lograron poner en marcha el vehículo por dificultades para manejar la caja automática.

La situación fue advertida por un vecino, que dio aviso a Rodolfo Samuel Camaratta, cabo de 29 años de la Policía Federal Argentina que presta servicio en la División Seguridad y Custodia del Poder Judicial de la Nación. El efectivo intervino para impedir la fuga y se produjo un intenso enfrentamiento armado.

Según informaron fuentes de la investigación, los delincuentes dispararon con una pistola Glock calibre .40 y un revólver calibre .32, mientras que el policía respondió con su arma reglamentaria. Ambos asaltantes murieron en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas durante el tiroteo.

Camaratta recibió tres disparos: uno atravesó el rostro, con ingreso por el pómulo y salida por el paladar; otro impactó en el tórax y comprometió uno de sus pulmones; y el tercero alcanzó el antebrazo izquierdo.

Tras una primera intervención quirúrgica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el efectivo fue derivado al Hospital Churruca, donde permanece internado en terapia intensiva con asistencia especializada, drenaje torácico y pronóstico reservado.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, que ordenó las pericias balísticas, el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos y a la familia asaltada para reconstruir la secuencia del hecho. De acuerdo con los primeros informes, una cámara registró la salida de la camioneta, aunque el enfrentamiento armado ocurrió fuera de su campo de visión.