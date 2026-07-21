La prensa internacional elogió a España y cuestionó con dureza a Argentina

La prensa internacional celebró la consagración de España en el Mundial 2026 y fue especialmente crítica con la Selección argentina. Medios de Europa y Estados Unidos cuestionaron el juego, la conducta del equipo de Lionel Scaloni y los incidentes ocurridos tras la final.

La conquista de España en el Mundial 2026 generó una reacción casi unánime de la prensa internacional, que destacó el rendimiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente y lanzó duras críticas contra la Selección argentina por su actuación y los incidentes registrados durante y después de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Uno de los editoriales más contundentes fue el del diario británico The Telegraph, que abrió su cobertura con el título: «Fútbol 1, delincuentes 0». El medio sostuvo que la victoria española representó «un triunfo del fútbol» y aseguró que cualquier otro desenlace «habría sido un auténtico crimen», al cuestionar el juego físico desplegado por el conjunto de Lionel Scaloni.

El periódico inglés también apuntó contra varios integrantes del seleccionado argentino. Cuestionó la conducta de Leandro Paredes durante el encuentro, respaldó la expulsión de Enzo Fernández y criticó a Lionel Messi por sus reclamos al árbitro Slavko Vincic. Además, señaló a Scaloni por los incidentes posteriores al partido, aunque el entrenador ingresó al campo con la intención de separar a los futbolistas.

Las críticas se replicaron en distintos países. En Francia, L’Équipe calificó a España como «los reyes del juego» y la definió como el mejor equipo del torneo. En tanto, medios británicos como The Guardian, The Sun y Daily Mail coincidieron en cuestionar la intensidad física y el comportamiento del conjunto argentino durante la definición.

En Suiza, Tages-Anzeiger sostuvo que «la destructividad de Argentina fue castigada», mientras que La Gazzetta dello Sport, de Italia, destacó la superioridad futbolística del seleccionado español y consideró que el resultado reflejó con justicia lo ocurrido en el campo de juego. Por su parte, el alemán Bild calificó la final como una decepción desde el punto de vista futbolístico y remarcó que los incidentes terminaron opacando el espectáculo.

En Estados Unidos, ESPN definió el encuentro como «probablemente la peor final de la Copa del Mundo que se recuerda», al considerar que el desarrollo del partido estuvo condicionado por el juego brusco y las polémicas.

Las repercusiones llegaron mientras la FIFA confirmó la apertura de una investigación para analizar los incidentes ocurridos tras el pitazo final, que involucraron a futbolistas de ambos equipos y serán evaluados a partir del informe arbitral y las imágenes oficiales del encuentro.