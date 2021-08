Por Alejo Pombo

El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que la imputación por los festejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020 implica «hacerle conocer a uno que fue denunciado por otro».

En la misma línea, el mandatario aseguró haber dado «las explicaciones que tenía que dar» y reafirmó que se trató de «un suceso que no debería haber ocurrido».

«Es algo que se sabe porque lo hice público», declaró el mandatario, y sostuvo que él mismo fue quien decidió entregar la lista de registros de ingresos y salidas de la quinta de Olivos cuando fueron solicitados.

En declaraciones radiales desde el Centro Cultural Kirchner (CCK) y al ser consultado por la imputación, el jefe de Estado afirmó que no esperó ser citado por la Justicia y agregó: «No busqué influenciar al fiscal ni a un juez, ni busqué a un abogado lobista que me represente. Me presenté espontáneamente, y dije jurídicamente lo que ocurrió y lo que te entiendo».

En ese sentido, Alberto Fernández aseguró que el caso debe ser resuelto y destacó que realizó una propuesta para «reparar el daño causado» mediante la donación de medio sueldo durante cuatro meses.

«Si no comparten mi concepto doctrinario, los invito a que pongamos fin a este tema, yo reparo el daño que pude haber causado», sentenció.

Sobre la investigación, sostuvo que el juez federal encargado de llevar la causa, Sebastián Casanello, es un «muy buen juez» y que espera que analice la existencia de delito. «Nadie de los que estaba ahí se contagió, por lo que ese delito de riesgo difícilmente puede cuestionarse porque ese riesgo no existió», argumentó.

«Creo en el Estado de Derecho y estoy realmente satisfecho de haber actuado como un ciudadano que se presentó sin que el juez lo requiera, y sin necesidad de que el fiscal haga lo que los diarios de Buenos Aires venían preanunciado», dictaminó el Presidente, quien añadió: «Espero que las cosas transcurran por el orden judicial y legal que corresponda».

Para finalizar, el mandatario dejó en claro que será la última vez que hace referencia al tema, porque lo considera «superado». «Me hice cargo, me hice responsable, hice una oferta de solución para un problema que hice. No hablo más del tema porque es un tema superado», concluyó.