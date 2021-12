Por Alejo Pombo

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la Argentina no va a «negociar nada» con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que «signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social» del país, durante el acto por el Día de la democracia y los Derechos Humanos que se realizó en la Plaza de Mayo.

«Tranquila Cristina (Kirchner), no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina», enfatizó el jefe de Estado, al emitir un mensaje hacia la vicepresidenta.

En ese marco, Fernández continuó: «Segundo, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino. La Argentina del ajuste es historia, no hay más posibilidad de que eso ocurra», puntualizó.

Al inicio de su discurso, el jefe de Estado pidió defender la democracia «a capa y espada», y destacó: «Para esta democracia que hoy tenemos y vivimos hubo miles de argentinos, decenas de miles, que entregaron su vida, que fueron desaparecidos, sometidos a la tortura, condenados al exilio, que sufrieron prisiones injustas».

Fernández ratificó que «Argentina es un símbolo de los derechos humanos en todo el mundo», y en alusión a la última dictadura cívico militar aseguró: «Seguimos haciendo todo lo necesario para que el último culpable se haga cargo de la responsabilidad que le cupo en la noche más negra que la Argentina vivió».

«La democracia es esencialmente libertad, es ser libres, es respetarnos, respetar la diversidad. No tolerarnos, respetarnos. Digo esto en un tiempo en donde, no sólo en la Argentina, las posiciones más extremas han vuelto a aparecer bajo el rótulo de libertarios, de liberales», indicó.

En esa línea, continuó: «Aparecen los mayores defensores del conservadurismo, aparecen los xenófobos, los negacionistas, y nosotros a eso, ante eso, no podemos quedarnos en silencio, de brazos cruzados».

«La Argentina es la democracia, es tener memoria, es no olvidar. Los que quieren olvidar y los que invitan al olvido son los que quieren sacarse de encima la responsabilidad que han tenido en el tiempo que gobernaron», disparó.

En ese punto, Fernández subrayó: «No olvidemos nada, no olvidemos a los genocidas. Tampoco olvidemos a los que nos endeudaron hace apenas dos años atrás y ahora andan dando cátedra de cómo se sale del problema de la deuda».

Además, reivindicó el pago de la totalidad de la deuda externa con el FMI en 2005, realizada por el ex presidente Néstor Kirchner, y ponderó: «No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de las deudas que los sinvergüenzas nos dejan».

En otro tramo de su discurso, Fernández recordó: «Hace dos años exactamente estuvimos aquí con Cristina, frente a ustedes diciéndoles lo que íbamos a hacer en los 4 años que nos tocaban afrontar y al día 99 cayó la pandemia».

«Todo se trastocó, todo se hizo más difícil, toda la agenda que habíamos previsto se alteró, pero no dejamos de cumplir las promesas que hicimos», argumentó.

En ese marco, el Presidente agregó: «Es cierto, postergamos algunas decisiones porque antes debimos cuidar la salud de cada argentino, porque tuvimos que poner de pie un sistema de salud que dejaron destruido, porque fuimos a buscar las vacunas que hacían falta y pode tener esta plaza».

Asimismo, afirmó que su gobierno trabajará para que «la Justicia de una vez por todas funcione como debe ser: haciendo Justicia, no persiguiendo o encubriendo».

Respecto del plano económico, el Presidente prometió hacer todo lo que esté a su alcance «para que los salarios crezcan y las ganancias no queden en los bolsillos de unos pocos».

En un mensaje hacia Cristina Kirchner, subrayó: «Estoy con vos porque sé de tu inocencia y de tu honestidad. No esperen que me pare en otro lado».

Al emitir unas palabras hacia el ex presidente de Uruguay, Fernández expresó: «Gracias Pepe por estar acá con nosotros. Es un enorme amigo, que además de amigo es un modelo de conducta para todos nosotros».

Por último, el jefe de Estado le habló al ex mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva: «Quiero darle las gracias a mi querido Lula. Lo he visto en aquellos años en que acompañé a Néstor (Kirchner), ha sido un líder inmenso y lo es aún. Nadie merece la cárcel injusta».