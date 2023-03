Alberto Fernández le respondió a Guillermo Lasso con una dura carta

Por Ale Pombo

El Presidente consideró que el accionar contra el embajador Gabriel Fuks fue “desmesurado” y llamó a su par ecuatoriano a “corregir su error”

Alberto Fernández le respondió al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, luego de que lo criticara por mostrarse con Rafael Correa en un foro de derechos humanos que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en medio del conflicto diplomático que se desató entre ambos países luego de la fuga de la ex ministra María de los Ángeles Duarte Pesantes, sobre quien pesa una condena de cárcel.

A través de una carta, el Presidente justificó la actuación de las autoridades diplomáticas argentinas en Ecuador, dirigiéndose a Lasso: “En nuestra embajada se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía la Argentina ni el deber de custodia sobre ella ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos. La salida de la señora Duarte de la sede de la embajada escapa absolutamente a la voluntad y a la capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas”, dijo.

Y agregó duramente: “La reacción desmesurada del señor Presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo. La gravedad y la injusticia de esa decisión demuestra que es su exceso lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos”.

El escape de Duarte, que estaba asilada en la sede diplomática argentina en Quito desde 2020 y que había recibido el asilo de nuestro país en diciembre de 2022, puso en vilo las relaciones entre Ecuador y Argentina, dos países que históricamente han mantenido buenas relaciones bilaterales.

Las versiones inconsistentes sobre el día en que Duarte abandonó la embajada, la tardía notificación de Argentina a Ecuador, y el supuesto desconocimiento sobre su paradero llevaron al gobierno ecuatoriano a romper las relaciones de confianza con el embajador argentino Gabriel Fuks y expulsarlo. Lo propio hizo Argentina con el diplomático Xavier Monge, que representaba a Ecuador ante Alberto Fernández.

El primer mandatario siguió: “Esta situación es fácil de remediar. Sólo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará. Además, si es que me lo permite, debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclamaban. Ahí están los responsables. No en Argentina”.

Hace 11 horas, Lasso le había dicho a Alberto Fernández a través de Twitter: “Me apena mucho que el presidente de Argentina haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador”. Luego, el presidente de Ecuador hizo una segunda publicación donde “arrobó” a otros dirigentes de la región como los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia), y Gabriel Boric (Chile); el secretario general de la OEA, Luis Almagro; el titular de la Fundación Libertad, Gustavo Bongiovanni; Julián Obiglio, presidente de Unión de Partidos Latinoamericanos; la titular del Pro, Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri.

Hoy, el jefe de Estado le respondió públicamente, al publicar la nota mencionada más arriba, a través de la misma red social: “Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula”, le dijo duramente.

Si bien Alberto Fernández buscó edulcorar los fuertes mensajes con frases de cortesía -como “reciba estas palabras con el sincero afecto de siempre” y “sabe usted el respeto que le dispenso-, se dirigió a su par ecuatoriano en términos muy duros e inclusive opinó sobre la actuación de la Justicia, en una comparación con su perspectiva con la situación en la Argentina y otros países de la región. “Sabe también que quiero que la institucionalidad ecuatoriana se preserve. Pero quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”, deslizó.

Desde la oposición en los últimos días se sumaron a opinar sobre el conflicto diplomático. La titular de Pro, Patricia Bullrich, respaldó a Lasso con una crítica al jefe de Estado. “Cuando volvamos al Gobierno, la Argentina dejará de ser el aguantadero internacional de los corruptos. Todo mi apoyo al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso”, le dijo la presidenciable de Juntos por el Cambio, también por la vía de un tuit. Y remató: “Estamos juntos en esta lucha contra el populismo, que tanto daño le hace a Latinoamérica”.