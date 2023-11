Agenda internacional de Milei: De Nueva York a Israel y posiblemente Roma

Por Gabriel Rodriguez

El presidente electo, Javier Milei, anunció su agenda internacional antes y después de asumir la presidencia de Argentina. Milei planea realizar un viaje a Nueva York antes de asumir la presidencia, describiéndolo como un acto espiritual.

Posteriormente, ya en ejercicio, tiene previsto visitar Israel y no descartó la posibilidad de pasar por Roma para encontrarse con el Papa Francisco en El Vaticano.

En declaraciones al canal TN, Milei expresó su interés en reunirse con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), para presentarle su plan económico y explicar cómo pretende enderezar las cuentas públicas. Subrayó su voluntad y convicción de llevar a cabo las medidas necesarias para la recuperación del país, buscando el apoyo del FMI durante la transición.

En cuanto a su política internacional, Milei reiteró su alineación con Estados Unidos e Israel, señalando que no promoverá relaciones con regímenes autocráticos, comunistas o aquellos que no respetan la paz y la democracia liberal. Sin embargo, afirmó que los individuos y las empresas tienen total libertad para comercializar con quien deseen, y el Estado no intervendrá en esas decisiones.

Respecto a una posible visita al Papa Francisco, Milei manifestó que no ha discutido el tema con el Pontífice, pero expresó su intención de intentar coordinar una reunión en Roma si es aceptado por el Papa.