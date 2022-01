Por Alan Fox

La cumbre en Ginebra entre Rusia y Estados unidos en torno a la situación en Ucrania no alcanzó un resultado exitoso y se mantiene la tensión en la zona.

Esta mañana se llevó a cabo una de las cumbres más importantes y esperadas entre Rusia y Estados Unidos sobre la ampliación de la OTAN hacia Ucrania y luego de que Vladimir Putin haya enviado tropas militares en la frontera del país bajo la amenaza de una posible invasión.

Pese a que los líderes señalan que hubo un diálogo «franco y sustancioso» y que en el futuro seguirán conversando, se anunció que no hubo acuerdo y ambos mantienen las amenazas ya instaladas antes de que se realizara la cumbre.

El encuentro se realizó en Ginebra entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de relaciones exteriores ruso, Sergei Lavrov.

El líder estadounidense manifestó que enviarán una respuesta sobre cómo ven la situación de seguridad en el lugar y que están dispuestos a responder a cualquiera de las agresiones «aunque no sea militar».

También solicitaron una propuesta firme de que no desean invadir Ucrania y ambas partes coincidieron en que para llegar a un acuerdo es necesario un «diálogo razonable» que permita «calmar las emociones».

Hasta el momento no se anunció cuando será la próxima cumbre ya que consideran que todavía es prematuro dar el aviso de una nueva reunión.

Luego del encuentro, Lavrov señaló que Rusia nunca amenazó a Ucrania y que el líder de Estados Unidos le insistió en que cada país debe ser quien decida si quiere integrarse a la OTAN o no.

«Nos hemos mostrado en contra de la ampliación infinita de la OTAN y Blinken nos ha contestado que cada país tiene derecho a gestionar su seguridad como crea adecuado. Y entonces le he dicho que lo que no se puede hacer es reforzar la seguridad de unos a expensas de la seguridad de otros. Pese a las diferencias, esto no es el final del diálogo, hay que esperar las respuestas por escrito de EEUU», expresó el funcionario ruso.

Sobre lo mencionado por Lavrov, Blinken no se quedó atrás y manifestó que «Rusia invadió a Ucrania en 2014, cambió sus fronteras y anexó Crimea. Ahora dicen que no tienen intención de hacerlo, pero vemos lo que es visible para todos y eso son las acciones no las palabras».

Para finalizar el líder estadounidense aclaró que Ucrania tendrá el apoyo absoluto del país norteamericano y de los aliados: «Quiero ser claro: en la medida en que Rusia se compromete con la diplomacia, pero sigue llevando tropas a Ucrania, nosotros seguimos comprometidos con hacer todo para dejar claro que habrá una respuesta unida y clara si Rusia decide invadir a Ucrania».