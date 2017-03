Pasó por San Luis la artista plástica española Patricia López Landabaso

En el Centro Cultural del Puente Blanco, se puede apreciar una muestra de la artista plástica española Patricia López Landabaso, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

La muestra denominada “Verdaderitas mujeres sin historia”, consta de una instalación que incluye retratos de mujeres llorando. Además, la artista brindó una conferencia a la que asistió el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Reflexinando sobre el lugar que ocupa la mujer en la historia, Landabaso expresó: “muchas veces me pregunto que hacen ellos [por los hombres] que no hago yo, porque lo que pintan ellos, las performances que hacen también las hago yo, multiplicado por mil a lo mejor. Pero yo no estoy y ellos sí”.

La artista, licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en Audiovisuales y Pintura, y doctora en Teoría y Práctica de la Pintura, por otra parte, subrayó las políticas que se llevan adelante en la Provincia en la lucha contra la violencia de género y el rol de la mujer en la sociedad.

Sobre su muestra reveló: “esto empezó porque hubo un año que no paré de llorar, entonces decidí recoger mis lágrimas en tarros de cristal con tapa. Entonces recogí tantas lágrimas que pensé ¿qué voy a hacer con tantos botes? y pasaron tres años desde que recogí las lágrimas y empecé a pintar a mujeres que lloraban y a partir de ahí comenzó a surgir todo, es como un caminito que se va recorriendo”.