Gisela Berger: Me callé porque él me hizo callar durante todo este tiempo. ¿Si me pegó? Tuvo malos tratos conmigo”, sentenció.

Un día después de contar en las redes que fue amenazada y confirmar su separación de Daniel Scioli (61), Gisela Berger rompió el silencio y salió al aire por América.

“Yo cuando estaba con él embarazada, después tuve la beba, tuvimos algunos momentos en el que yo le decía que esta relación no va, que nos teníamos que separar. Y él me decía ‘ok, separate vos’. Me dejaba con la nena en mi casa. Por un mes no volvía. Y me decía ‘yo no me separo, nena'”, recordó.

“Me decía ¿a dónde vas a ir con una nena? Eso es violencia también”, sumó. Y cuando le preguntaron concretamente si Scioli le pegó alguna vez ella hizo una larga pausa.

“Te puedo decir que la violencia psíquica que tuvo conmigo me hizo pasarla pésimo. Lo único que hizo cuando tuve la beba fue salir conmigo cuando salí de la clínica. Los que pasaron las noches conmigos fueron mis padres. Él fue cuando la beba nació y cuando tuvimos que salir de la clínica”, contó.

Entonces le volvieron a preguntar si sufrió violencia física. Y allí ella volvió a hacer silencio. “Hubo malos tratos, obviamente. Pero no voy a seguir hablando, porque para contar tengo muchísimo. Me callé porque él me hizo callar durante todo este tiempo. ¿Si me pegó? Tuvo malos tratos conmigo”, sentenció.