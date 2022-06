Por Alejo Pombo

Tras la salida anticipada de Matías Kulfas y la posterior designación de Daniel Scioli en el Ministerio de Desarrollo Productivo, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, remarcó que «el Gobierno no tiene ningún plan».

«No es un tema de nombres. No importa quién está al frente del equipo económico sino lo que van a hacer para frenar la inflación, que los productores no enfrenten lo que enfrentan todos los días», remarcó Vidal en declaraciones radiales.

A pesar de negarse a dar una radiografía del ahora ex embajador argentino en Brasil, la ex gobernadoras bonaerense recordó la gestión de Scioli en la Provincia: «No había ambulancias, los hospitales estaban destruidos, pero para mí no es un tema de nombres sino de plan».

En la misma línea, la diputada de Juntos por el Cambio cuestionó la interna entre el mandatario Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner: «Están más preocupados en pelear por los cargos, en la disputa de poder, y no en lo que le pasa a la gente. Y eso fue así incluso en pandemia».

Y amplió: «Lo que vemos no es nuevo, desde que perdieron la PASO, Cristina y Alberto están más focalizado en su interna que en lo que le pasa a la gente. Todo esto sucedía en el festejo de los 100 años de YPF mientras ocho provincias están sin gasoil».

En torno a la denuncia que desembocó en el pedido de renuncia del jefe de Estado a Kulfas, Vidal reveló que Juntos por el Cambio, por medio de la diputada Graciela Ocaña, pedirá que se investigue judicialmente el detalle de la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner.

«Lo grave es que nuestro gobierno dejó la licitación para adjudicar, y si se hubiera avanzado con el proceso que dejamos, tendríamos gasoducto. Este es el mayor acto de corrupción, porque toda esa plata que hoy no tenemos podría haber hecho una Argentina más competitiva», sostuvo.

Además, añadió: «Lo que hay es una tremenda irresponsabilidad. Mientras nos pasábamos todo el sábado viendo qué pasaba, los argentinos seguimos sin llegar a fin de mes, los chicos, que estuvieron sin clases, ahora no van a las escuelas porque no hay calefacción, los jubilados tiene que llegar a fin de mes con 40.000 pesos».

Asimismo, Vidal aclaró que Juntos por el Cambio está trabajando en un plan de estabilización con política monetaria, fiscal, labora e impositiva y eso lo está delimitando el equipo económico de la coalición.

«Vamos a llegar con una propuesta muy concreta y un equipo muy solido. No vamos a improvisar», prometió de cara a 2023.

Por último, la referente del PRO aseguró que irá «donde se la necesite», así no sea el hecho de participar como candidata en las elecciones del próximo año.

«Por supuesto que me gustaría, todos tenemos una visión presidencial al final del camino, y estoy recorriendo todo el país, pero voy a ser lo que tenga que hacer para que Juntos por el Cambio gane el año que viene y ocupar el lugar que tenga que ocupar», concluyó.