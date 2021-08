Por Alejo Pombo

La exgobernadora bonaerense y actual precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), llegó tarde a las críticas hacia su compañero de lista y macrista puro, Fernando Iglesias, tras sus dichos sobre «escándalos sexuales» en la residencia de Olivos y mensajes en redes, y logró dos resultados: sumar tensión en su interna y activar una campaña gratis para el Frente de Todos, que busca desviar sus propias complejidades hacia el principal rival de las próximas elecciones.

Después del pedido de sanción en la Cámara baja hacia el legislador realizado por el Frente de Todos, el kirchnerismo senatorial gatilló un repudio a Iglesias por «exteriorizaciones misógenas -sic-, machistas y porque configuran violencia de género». El bloque que comanda José Mayans agregó: «Una vez más Iglesias destrata a las mujeres, las sexualiza, y pretende inhabilitar su palabra y desvalorizar su accionar».

Horas antes, y tras varias idas y vueltas, Vidal aseguró: «No estoy de acuerdo con esa manera de expresarse. Como mujer, no puedo acompañar esa manera de expresarse sobre otras mujeres. Creo que si queremos de verdad avanzar a una sociedad más igual, tenemos que cuidar esas expresiones».

Los senadores del Frente de Todos también direccionaron la mira hacia otro diputado por sus intercambios públicos, que fueron el detonante de los repudios.

«Desaprobamos la actitud de Waldo Wolff, que sumó sus comentarios en las redes sociales, avalando esta forma de Iglesias de destratar y violentar a las mujeres». Quienes aparecieron en defensa de Iglesias fueron los exministros de Cultura Darío Lopérfido y Pablo Avelluto. El primero expresó en Twitter: «La policía del lenguaje es uno de los mayores horrores del presente. Sus patrullas exasperadas denunciando lo que dijo tal o cual en nombre de la moral y la corrección política son más caza de brujas que democracia. Mi solidaridad con dos amigos: Waldo Wolff y Fernando Iglesias».

Lopérfido aprovechó ese mensaje y adhirió, pero con la captura de las declaraciones sobre Iglesias realizadas por Vidal. «Estoy de acuerdo, Pablo. Aquí un ejemplo. Abrazo», sostuvo quien apoya -como precandidato pero sin chance de ingresar- al rival de Vidal en la interna de Juntos por el Cambio, el exministro de Economía Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos.

Habló Iglesias «Está claro que el objetivo es obviamente sacarme del Congreso y no discutir lo que tienen que discutir», manifestó ayer el diputado.

Luego, dijo que «el Gobierno no tiene cómo explicar qué hacía ahí toda esa gente que concurrió, en particular Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacci…», mientras el resto de la gente se estaba «fundiendo» y «el papá de Solange no podía despedir a la hija que se estaba muriendo de cáncer». Por otra parte, rechazó haber utilizado palabras ahora volcadas en su contra. «La persona que utiliza esas palabras con respecto a ella misma es la que después se queja…», advirtió, y expresó: «Estoy de acuerdo con el feminismo, me parece muy bien. No estoy de acuerdo con el feminismo trucho, que es usado para ocultar la tremenda situación que atraviesa el país».