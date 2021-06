Por Gabriel Rodriguez

Muchos fueron los que se sorprendieron al contemplar esta mañana sus patios, un manto blanco lo cubría todo, aún en muchas zonas continúa nevando copiosamente. Según informó la REM, en 18 localidades se registraron temperaturas bajo cero y para hoy la máxima no superaría los 6°C.

Las redes sociales se inundaron desde la madrugada con postales de sanluiseños que decidían retratar lo que veían sus ojos, un manto blanco lo cubría todo, el pronóstico había anticipado la posibilidad de caída de agua o aguanieve en algunas provincias, donde San Luis estaba incluida.

Además, según lo difundido por las REM, en 18 localidades se registraron temperaturas bajo cero, liderando el ranking El Amago con -2,8 C, le siguen Estancia Grande con -2° C, El Trapiche y La Florida con 1,6° C, La Esquina con 1,5° C y Valle de Pancanta con -1,4°C.

En general, se anticipa que las temperaturas mínimas en la provincia promediarán los 0°C y las máximas apenas frescas, rondarán 6°C. El viento predominante estará variando del cuadrante noreste de intensidad leve a moderada (12 a 28 km/h), destacando ráfagas en la región central.

Para este jueves las condiciones climáticas serían muy similares con cielo nublado. Jornada algo inestable y fría, mínimas de 0°C y máximas de 8°C, en promedio. Viento del sector noreste.