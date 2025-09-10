urnas, corridas y bizcochuelos: las elecciones bonaerenses que parecieron un sketch

Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires dejaron varias perlitas que llamaron la atención este domingo. Desde un joven que intentó fugarse para no ser presidente de mesa hasta estudiantes que vendieron pastafrola en la puerta donde votó Karina Milei. También hubo mesas que abrieron tarde, mensajes polémicos en padrones y hasta un robo en Necochea.

Por Alejo Pombo

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires siempre dejan historias para el recuerdo. Y este domingo, entre las boletas, la falta de autoridades y las colas eternas, aparecieron perlitas que hicieron más llevadera la jornada.

Uno de los grandes momentos se vivió en La Plata, en la Escuela Valentín Vergara. Un joven de 21 años fue sorprendido cuando le dijeron que, por falta de autoridades, debía ser presidente de mesa. La reacción fue inmediata: salió corriendo como si fuera una maratón. Pero la fuga duró poco. A los 50 metros lo alcanzó la policía y lo devolvió al colegio. Resultado: terminó igual sentado con la urna enfrente.

Algo parecido ocurrió en Mar del Plata, en el colegio Federico Leloir. Allí las mesas abrían tarde y cuando a un votante lo invitaron amablemente a quedarse de autoridad, decidió que prefería perderse la experiencia democrática. Corrió unos metros, se subió a un auto y escapó a toda velocidad. Ese sí que no volvió.

Mientras tanto, en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y candidato libertario, llegó temprano con facturas para endulzar a las autoridades de mesa. Pero no todo fue azúcar: en la entrada algunos vecinos lo increparon, sumando tensión a la mañana electoral.

En Vicente López, el clima fue mucho más dulce. En el Instituto Pedro Poveda, donde votó Karina Milei, un grupo de estudiantes y madres montó un stand improvisado con pastafrola y bizcochuelos. “Es para juntar plata para un viaje de estudio a Tandil”, contaron. El vivo televisivo ayudó: más de un vecino sacó plata del bolsillo y hasta compartieron una cuenta bancaria para donaciones. Eso sí: en el mismo colegio apareció otro detalle menos simpático. En el padrón pegado en la puerta, alguien escribió con birome “3%” al lado del nombre de Karina Milei, recordando el escándalo por supuestas coimas en Discapacidad. Poco después, el mensaje fue tachado… también a mano.

La cuota policial del día llegó desde Necochea. Un vecino denunció que salió de su casa temprano para votar y cuando volvió se encontró con que le habían robado. Los ladrones aprovecharon la ausencia cívica para llevarse un televisor y un reproductor de DVD.

Así, entre corridas, bizcochuelos, inscripciones misteriosas y hasta un robo, las elecciones bonaerenses demostraron que no todo pasa por los políticos. A veces, las verdaderas historias están en la puerta de los colegios.