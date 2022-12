UNViMe: Piden informe de pagos de aportes

Por Gabriel Rodriguez

La solicitud la elevaron los gremios docentes y no docentes. Para el rector se trata de un problema técnico.

Los representantes de los trabajadores de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) elevaron un pedido de informe al Consejo Superior para que comunique sobre los aportes y retenciones patronales correspondientes a los haberes del personal docente y no docente para determinar si fueron correctamente depositados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

«Esto nace de quejas que recibimos en los diferentes gremios. El personal manifestó que cuando accedían vía web a la sección de aportes, observaban que les figuraban impagos los correspondientes a las obras sociales y retribuciones patronales», mencionó Fernando Javier Quiroga Villegas, secretario general del Sindicato de Docentes Universitarios de la Provincia, y agregó: «Cuando vino el secretario de Políticas Universitarias, ante la consulta de esos docentes, informó que el cuatro de cada mes envían los sueldos de todo el personal, incluidas las cargas patronales. La universidad debería haber depositado ese dinero cuando hizo la declaración correspondiente en AFIP».

Quiroga Villegas señaló que esta situación pone en riesgo a quienes están próximos a jubilarse, en el caso de que los períodos quedasen impagos.

El rector de la UNViMe, David Rivarola, reconoció a El Diario que la casa de estudios tiene una deuda con AFIP que supera los $30.000.000 correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre. «El aporte de jubilación y de mutual del personal lo pagamos. Lo que discontinuamos fue el aporte patronal, que es lo que paga la universidad al Estado por tener empleados», aclaró.

La máxima autoridad explicó que el problema se debió a una mala interpretación, o malentendido, con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y a ciertos problemas presupuestarios que atravesó el país en los últimos años.

Rivarola dijo que hace diez años la UNViMe recibe dinero de un programa de Nación que se les otorga a las universidades nuevas (Proun) y que casi en su totalidad fue destinado a recursos humanos. En 2021 armaron una cierta cantidad de cargos, contando con ese capital para seis meses de salarios (el dinero ingresa a mitad de año), ya que les habían aprobado consolidarlos para este año. Esto último no pasó y tuvieron que pagar con ahorros propios el primer cuatrimestre.

“Nación nos debe unos $50.000.000 que lo hemos conseguido de programas especiales, que nos lo van a adelantar y vamos a pagar la AFIP. El año que viene vamos a pedir un refuerzo presupuestario para poder llevar adelante los programas del dinero que nos van a adelantar”, sostuvo.

Para Quiroga Villegas, la versión de la confusión con el dinero del Proun no es convincente. “Eso es una mentira del rector, no pueden asignarse fondos que vayan a ser cíclicos o recurrentes. Es un capital que viene para programas y no puede imputarse para sueldos, porque al personal hay que pagarle todos los meses, inclusive con los aumentos. Es una mala administración”, sostuvo.

Ayer en una reunión del Consejo Superior se acordó que el pedido de informe, junto al que efectuaron otros consejeros sobre el mismo tema, se derive a la Secretaría de Hacienda para que lo efectúe en detalle y se pueda tratar en sesión extraordinaria el próximo 21 de diciembre.