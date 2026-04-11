Un ex ministro, un pendrive sin cadena de custodia y la SIDE: la investigación contra la AFA

Según una investigación del portal Data Clave, el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona habría impulsado una operación contra la AFA con la participación de colaboradores de la SIDE, empresarios y funcionarios.

Un ex ministro de Justicia. Colaboradores de la SIDE. Un empresario, una diputada, un ex funcionario de derechos humanos. Y en el centro de todo, un abogado con deudas millonarias de juego y un pendrive que la Justicia determinó que no cumplió con ningún estándar de validez.

Según una investigación del portal Data Clave, Mariano Cúneo Libarona habría sido el principal impulsor de una operación destinada a cuestionar la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. La trama, tal como la describe el portal, combinó presentaciones administrativas, presión política y la búsqueda de información para sostener denuncias contra la entidad, con una red de actores que va desde el ámbito institucional hasta el empresarial.

Los actores y sus roles

El portal menciona al empresario Guillermo Tofoni, la diputada Juliana Santillán, el ex titular de la IGJ Daniel Roque Vítolo y el ex subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños entre los involucrados. Las acciones habrían incluido presentaciones ante la Inspección General de Justicia, intervenciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y gestiones para impulsar modificaciones regulatorias en el fútbol local.

El nexo operativo central habría sido Juan Pablo Beacon, abogado que fue titular del Consejo Federal de la AFA y que habría sido desplazado de la institución por presuntos desmanejos financieros. A sus problemas institucionales se sumaron deudas personales millonarias vinculadas al juego, lo que según la investigación lo llevó a buscar alternativas para saldarlas.

En ese contexto, le habrían ofrecido dinero a cambio de información sobre la administración de la AFA. Los intermediarios mencionados para esa transacción son Hernán Finessi, Marcelo Di Lauro y José Ignacio Lladós. El material reunido —audios, imágenes y documentación diversa— fue compilado en un pendrive que luego circuló entre periodistas y actores políticos.

El problema: el pendrive no tiene validez

El elemento que debilita estructuralmente la operación descripta por Data Clave es el resultado del peritaje. Un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado determinó que el dispositivo no cumplió con la cadena de custodia ni con los estándares de integridad de la información. En términos simples: la Justicia no puede verificar que el contenido no haya sido alterado.

Ese peritaje ya fue incorporado al expediente judicial correspondiente. La AFA, por su parte, indicó que está analizando la información y evaluando acciones legales ante la difusión de material que no pudo ser acreditado.

Lo que falta

Esta nota se basa exclusivamente en la investigación de Data Clave. Ninguno de los mencionados —Cúneo Libarona, Santillán, Tofoni, Vítolo, Baños ni los intermediarios señalados— respondió públicamente a las acusaciones al momento de esta publicación. La investigación judicial sigue abierta y las versiones de los involucrados son, por ahora, desconocidas.