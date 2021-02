Por Alejo Pombo

El ex presidente Mauricio Macri también apeló a la red social Twitter para destacar el alcance de la marcha opositora. «Emocionado y contento de ver como una vez más los argentinos se movilizan, demostrando que no van a permitir los abusos y atropellos del gobierno», tuiteó el ex mandatario.

En tanto, los principales referentes de Juntos por el Cambio y otros sectores opositores tuvieron una fuerte presencia en la manifestación opositora que se llevó a cabo en Plaza de Mayo y otros puntos del país y apuntaron contra el escándalo por el llamado «vacunatorio VIP».

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, concurrió a Plaza de Mayo acompañada por el jefe del bloque de diputados de ese partido, Cristian Ritondo, el legislador Fernando Iglesias y el bailarín Maximiliano Guerra, incorporado ya a la militancia de ese espacio.

También el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dio el presente en la manifestación que se realizó frente a la Casa Rosada, mientras que su correligionario Mario Negri, jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, participó de la protesta en la ciudad de Mar del Plata.

«Comenzamos a marchar junto a miles de argentinos en todo el país.

#27FYoVoy», publicó Bullrich en su cuenta de Twitter al inicio de la movilización, junto a una foto en la que se la ve marchando acompañada por Ritondo y otros dirigentes.

Por su parte, Negri -que estuvo acompañado por el candidato a presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad- expresó: «En el país hubo diez mil personas que fallecieron desde que se empezó a vacunar. Cualquier familiar de estas personas que murieron tiene derecho a pensar que su padre, su madre o su hermano podría haberse salvado si tenía una cuña con el Gobierno y recibía la vacuna antes», agregó.