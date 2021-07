Por Alejo Pombo

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, celebró hoy el lanzamiento de Facundo Manes como candidato de la UCR en Buenos Aires y dijo que una PASO dentro de Juntos por el Cambio «facilita tener una identidad propia».

«Participar de una PASO nos facilita tener una identidad propia», indicó la ex diputada, que se mostró conforme con la decisión del neurocientífico.

Si bien dijo que aún no hablaron de las listas, es fuerte la posibilidad de que se sume como candidata en el segundo lugar de la nómina que liderará Manes para competir contra Diego Santilli, entre otros.

«Nunca me fui y nunca dejé de estar, lo que pasa es que las figuras se vuelven atractivas según dónde están y dónde ponen el interés los medios de comunicación», señaló sobre sus últimos años.

En declaraciones radiales, indicó: «Nunca dejé de hablar con Facundo Manes. Venimos hace años aconsejando que dé este paso que dio, no tengo dudas de que su lance hacia la política obliga a mejorar a los demás sus estándares de calidad».

«Nadie puede decir que no lo hemos intentado, el Partido GEN siempre fue por el camino de la no polarización», remarcó Stolbizer.

Contó, además, que mantuvo conversaciones con el ex ministro del Interior Florencio Randazzo y evaluó que «tiene un discurso muy racional», pero no cree «que pueda tener un volumen importante».

«Respecto a (María Eugenia) Vidal, creo que desde el punto de vista político no me gusta que se vaya de la Provincia, porque produjo un desparramo importante dentro de su coalición al irse. No es conveniente. Venía de ser vicejefa de Gobierno en la Ciudad, vuelve a su origen, lo termino entendiendo», aseguró la líder del GEN.

Además, consideró que «la provincia de Buenos Aires tiene una crisis de identidad muy importante y a eso se le suma que los dirigentes no conocen el territorio que vienen a gobernar».

«No tengo duda de que a (Axel) Kicillof le está pasando eso», remarcó Stolbizer, que dijo que tener «ninguna relación con (Sergio) Massa», con quien no habla desde «junio de 2019».