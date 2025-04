Sin cepo: cómo comprar dólares por home banking y qué requisitos siguen vigentes

Tras el levantamiento del cepo cambiario, los bancos aún exigen declaraciones juradas y otros requisitos previos. Aunque ya no hay cupo mensual, las plataformas mantienen las condiciones del régimen anterior. Se prevé una actualización de los sistemas bancarios en los próximos días.

Por María Cruz*

Con el reciente fin del cepo cambiario, que eliminó el límite mensual de USD 200 para personas humanas, las entidades bancarias aún mantienen en sus plataformas online los términos y condiciones del régimen anterior, generando dudas entre los usuarios que buscan operar por home banking.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, al día de hoy los bancos continúan solicitando múltiples declaraciones juradas para acceder a la compra de dólares. Entre los requisitos exigidos se encuentra declarar que no se recibieron subsidios ni planes sociales, no haber realizado ciertas operaciones financieras en los últimos 90 días, y no ser funcionario público de alto rango ni estar listado con inconsistencias en AFIP.

Por ejemplo, el Banco BBVA aún solicita que el comprador:

Declare conocer la Comunicación “A” 8226 del BCRA.

Acredite ingresos o activos consistentes con la operación.

Afirme no operar por cuenta de terceros.

Acepte las consecuencias legales y penales en materia cambiaria.

A pesar de la continuidad de estos controles, el nuevo régimen indica que ya no es necesaria la autorización previa del BCRA para la compra de dólares por parte de personas humanas residentes, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

La compra se realice con débito en cuenta bancaria o, si es en efectivo, no supere los USD 100 mensuales.

La operación se registre en línea ante el BCRA.

El cliente pueda demostrar capacidad económica acorde al monto comprado.

La entidad entregue el billete o acredite en cuenta bancaria local o del exterior.

Se estima que en los próximos días los bancos actualicen sus plataformas de home banking para adecuarse al nuevo esquema sin cepo. Mientras tanto, las operaciones continúan habilitadas, pero bajo las condiciones heredadas del sistema anterior.