«Siento un vacío en el estómago»: el dolor de Kane tras la remontada argentina

Harry Kane habló por primera vez tras la derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026. El capitán inglés confesó sentir «un vacío en el estómago», destacó el esfuerzo de su equipo y prometió volver a intentarlo después de quedarse otra vez a las puertas de una final.

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, expresó su desazón tras la derrota por 2-1 frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y admitió que todavía siente «un vacío en el estómago» por haber quedado a un paso de disputar la final. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el delantero del Bayern Múnich reconoció el impacto que provocó la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni en los minutos finales del encuentro.

«No tengo palabras. Siento un vacío en el estómago», escribió Kane al referirse a la eliminación sufrida en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Inglaterra ganaba hasta los 85 minutos antes de los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que sellaron la clasificación argentina.

El máximo referente del seleccionado inglés aseguró que el golpe es difícil de asimilar porque el equipo estuvo muy cerca de volver a disputar una final mundialista. «Estuvimos realmente cerca. Es muy difícil de digerir», expresó el atacante, quien también hizo un balance del recorrido realizado por su selección durante el torneo.

Kane destacó el compromiso del plantel a lo largo de las siete semanas de competencia y sostuvo que el grupo volvió a demostrar que puede competir entre los mejores del mundo. «Estuvimos golpeando la puerta durante ocho años, pero nuevamente nos faltó la última pieza del rompecabezas», reflexionó.

El delantero también afirmó sentirse orgulloso del rendimiento de sus compañeros y del cuerpo técnico, al remarcar que el equipo superó rivales exigentes y escenarios de máxima presión para llegar hasta las semifinales. «Buscar la gloria no siempre significa conseguirla», escribió, antes de asegurar que Inglaterra volverá a intentarlo porque «no hay otra forma que seguir creyendo y empujando».

En otro tramo de su publicación, agradeció el apoyo de los hinchas ingleses que acompañaron al seleccionado durante toda la Copa del Mundo. «Gracias a todos los que viajaron y a quienes alentaron desde casa. Ganemos o perdamos, vamos a aprender y volver a intentarlo», señaló.

Kane cerró así una destacada actuación individual en el Mundial 2026 y buscará terminar el torneo de la mejor manera posible cuando Inglaterra dispute el partido por el tercer puesto frente a Francia. El encuentro se jugará este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami y definirá el último lugar del podio del certamen.

Mientras tanto, Argentina se prepara para enfrentar a España en la gran final del domingo, con el objetivo de conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse en bicampeona mundial.