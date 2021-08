Por Alejo Pombo

El Gobierno realizó un simulacro electoral general para probar el sistema del escrutinio provisorio que se utilizará en las primarias del 12 de septiembre, que será repetido dentro de siete días.

En ese marco, anticipó que la difusión de datos podría demorarse, debido a que el cumplimiento del protocolo ante la pandemia haría que la jornada de votación se extienda pasadas las 18 y eso provocaría que el cierre de mesas, recuento de votos, elaboración del telegrama, su digitalización y transmisión se haga más tarde de lo normal.

La prueba fue hecha por la Dirección Nacional Electoral () en la sede central del Correo, aunque también se analizó el despliegue de personal, la digitalización y transmisión de telegramas, así como la difusión de los datos.

Este simulacro general electoral fue el mayor operativo de despliegue técnico y logístico previo a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, ya que implicó la movilización de más de 20.000 personas abocadas al proceso (13.663 operadores de transmisión; 2.456 supervisores; 6.400 trabajadores de Correo que brindarán soporte técnico, administrativo y de logística).

Además, durante la jornada, 1.170 personas participaron como de los telegramas que fueron cargados en el sistema de recuento provisorio, así como también hubo más de 2.000 apoderados y fiscales informáticos de todas las fuerzas políticas.

El operativo también involucró el despliegue de 3.826 vehículos para el traslado de y operadores de transmisión a los establecimientos.

En línea con los acordado entre el Ministerio del Interior Cámara Nacional Electoral, durante este simulacro de alcance nacional se aplicaron los protocolos de prevención y protección sanitaria en el marco de la actual situación provocada por , con distribución de elementos de cuidado para todo el personal involucrado, así como insumos y material de protocolo preventivo en cada sede de Correo.

Asimismo, se probó la carga de datos de la totalidad delos telegramas en el sistema de recuento provisorio de resultados a cargo de la , que se instalaron para su operación en dos centros de cómputos con instalación redundante en las sedes de Correo en el barrio porteño de Barracas, y en Monte Grande, provincia de Buenos Aires.

En el lugar estuvieron la titular de la DINE, Diana Quiodo, y la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco. «La pandemia modificó todo el trabajo del proceso electoral. La idea de hoy era simular lo más cercano a una situación real de elección», señaló en declaraciones a la prensa.

De todos modos, la funcionaria nacional subrayó que en el día de los comicios podrá cambiar la situación, por lo que evitó dar precisiones sobre el horario en que habrá una tendencia definitiva en los porcentajes de votos.i La siempre vigente boleta sábana pese a los proyectos dEl sistema de boletas sábanas de papel es cuestionado en cada turno electoral y se reclama su modificación, pero subsiste (y subsistirá), pese al reiterado planteo de la Cámara Nacional Electoral y las decenas de proyectos de ley presentados en el Congreso para avanzar en la boleta única. El Gobierno no será la excepción y señaló que «no es momento para discutir una reforma». Uno de los códigos establecidos en la política es que durante el año electoral no se puede avanzar en modificaciones del sistema vigente. Sin embargo, parece ser que el tiempo de debatir el antiguo sistema argentino no llega nunca.