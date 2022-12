Se desarrolla una accidentada sesion en Diputados, con Cecilia Moreau en el ojo de la tormenta

Por Ale Pombo

En medio de un escándalo con mayúsculas, con la bancada de Juntos por el Cambio enfurecida y a los gritos en contra de la presidencia ejercida por Cecilia Moreau, se desarrolla la accidentada sesión en la Cámara de Diputados para votar una batería de proyectos.

Luego de conseguir un ajustado quórum de 129 diputados, los integrantes de Juntos por el Cambio bajaron al recinto con la única intención de que se levante la sesión, que consideran viciada y «nula» por haber empezado 1 hora y 35 minutos después del horario pautado, muy por encima de la media hora que consuetudinariamente se acepta como margen tolerable de demora.

Apenas bajaron al recinto, armaron un «scrum» tumultoso alrededor del atril de la presidencia, donde se sentó Moreau, y a los gritos empezaron a vociferar y llamar «violentos» a los oficialistas que les salían al cruce desde el sector derecho. .

Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Silvia Lospennato eran algunos de los diputados que iban y venían en ese torbellino. Karina Banfi y Maximiliano Ferraro eran dos de los más desencajados, haciendo gesticulaciones permanentes y golpeando las bancas con sus palmas con fuerza para hacer oír el descontento.

«Usted a mí no me va a callar Ritondo», se la oyó decir a Moreau, a quien Juntos por el Cambio le retaceó el quórum en la sesión preparatoria que tuvo lugar un rato antes para ratificarla como titular del cuerpo. Le recriminaban el haber anulado la resolución que firmaba los cuatro nombramientos de representantes de Diputados al Consejo de la Magistratura en respuesta a un fallo del juez Martín Cormick que impugnó impugnó específicamente la designación de la radical Roxana Reyes por la segunda minoría.

Alegando cuestiones reglamentarias, el oficialismo declaró la continuidad de las autoridades vigentes hasta el 30 de noviembre hasta tanto no se resuelva el conflicto en una próxima sesión preparatoria, lo cual profundizó la tensión con Juntos por el Cambio, que le atribuye a Moreau «abuso de autoridad» y atropello institucional.

En ese contexto de peleas y discusiones acaloradas que no pudieron zanjarse, se retrasó la sesión especial de la tarde y Juntos por el Cambio la declaró nula por la excesiva demora.

«La sesión especial que está llevando adelante de prepo el kirchnerismo es nula. Estaba convocada para las 13 horas y empezó a las 14.35 horas. Las TRES prórrogas solicitadas por el oficialismo ingresaron luego del horario previsto en la citación de la sesión. Otro bochorno K», tuiteó Negri, una de las voces cantantes de la oposición.

Negri y Moreau protagonizaron un incidente en el que se sacaron chispas. No sé llegó a escuchar bien qué le decía el radical, pero la respuesta de la referente del Frente Renovador fue lapidaria: «Yo no sé cómo usted trata a su mujer pero a mi así no me trata mas por ser mujer».

La acusación de misoginia sobrevolaba desde ayer a la noche, cuando un comunicado del bloque del Frente de Todos acusó al principal interbloque opositor de sostener una hostilidad especial hacia Moreau por su condición de mujer.

Y siguió presente durante toda la accidentada jornada de este jueves en la que Germán Martínez, el titular del bloque oficialista, volvió a referirse en esos términos para calificar el proceder de Juntos por el Cambio contra la presidenta de la Cámara.