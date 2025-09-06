Santa Rosa trajo a San Luis lluvia y una sorprendente nieve

La famosa “Tormenta de Santa Rosa” tuvo su manifestación en la provincia de San Luis, con intensas lluvias y nevadas en varias localidades serranas. El fenómeno climático llevó alivio al campo, recargó los diques y dejó postales inusuales con paisajes cubiertos de blanco.

Por Alejo Pombo

El temporal de Santa Rosa sorprendió a San Luis: intensas lluvias y una nevada fuera de temporada transformaron al territorio provincial en un escenario atípico. El fenómeno trajo alivio a los productores, aportó agua a los diques y tiñó de blanco diversas localidades serranas.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), en las últimas 24 horas El Amago registró la mayor precipitación con 77 milímetros, seguido por Fraga con 62 mm, Estancia Grande con 55 mm, y valores similares en Unión (departamento Dupuy) y Paso Grande (departamento San Martín).

Reportes oficiales, periodísticos y de vecinos confirmaron que la nieve se hizo presente en Potrero de los Funes, El Trapiche, Estancia Grande, Los Puquios, El Valle de Pancanta, Juana Koslay, San Vicente, Villa de la Quebrada, Naschel, El Morro, La Toma, La Punta, Cuatro Esquinas e incluso en la zona norte de la capital puntana, a la altura de la tercera rotonda.

Pasadas las 10:00, la ciudad de San Luis recibió agua nieve, mientras que en La Punta y Juana Koslay cayeron copos más grandes. En Villa de la Quebrada, la lluvia del sábado dio paso a una nevada que sorprendió a vecinos y turistas.

Alerta meteorológica y pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para el sur, centro y noroeste provincial, vigente hasta las 18:00 horas de este domingo.

Las precipitaciones, iniciadas en el sur y extendidas con el avance de un frente frío, podrían estar acompañadas de vientos intensos del este y sureste. Se prevé cielo mayormente nublado, lloviznas y caída de aguanieve o nieve en zonas altas de las sierras.

Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y 11°C, con vientos del sur que podrían alcanzar ráfagas de hasta 55 km/h en la región norte.

El temporal de Santa Rosa se convirtió en una bendición para San Luis: más agua para el campo, recarga de embalses y un paisaje teñido de blanco que los vecinos disfrutaron y compartieron en redes sociales.