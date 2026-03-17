San Luis lanza una red provincial de salud: historia clínica digital única, turnos integrados

El gobierno de San Luis lanzó la Red Provincial de Derivaciones y Traslados y anunció la creación de una historia clínica digital única y un sistema integrado de turnos para todo el sistema público de salud. Las iniciativas, presentadas por el gobernador Claudio Poggi, buscan centralizar la gestión de emergencias y derivaciones a través del Sempro, eliminar la fragmentación de registros médicos entre hospitales e incorporar antenas Starlink en las ambulancias para garantizar conectividad en zonas rurales.

Por Alejo Pombo

Hasta hoy, un paciente podía tener dos historias clínicas distintas dentro del mismo sistema público de salud de San Luis. El médico del hospital del interior no veía lo que se había hecho en el Carrillo. El del Carrillo no veía lo que se había hecho en el interior. Esa fragmentación —silenciosa, cotidiana y con consecuencias reales sobre la atención médica— fue el centro del diagnóstico que el gobernador Claudio Poggi puso sobre la mesa este viernes en Casa de Gobierno, durante el acto de presentación de tres iniciativas que buscan reorganizar de raíz el sistema sanitario provincial.

Las propuestas son concretas: la puesta en marcha de la Red Provincial de Derivaciones y Traslados, el anuncio de una historia clínica digital única para toda la provincia y un sistema integrado de turnos que conecte los centros de salud entre sí. Del acto participaron funcionarios, intendentes y personal sanitario de distintos puntos de San Luis.

El problema que la red viene a resolver

El sistema actual opera, en la práctica, como un archipiélago: cada hospital, cada centro de salud, cada registro funcionando por su cuenta. Cuando un paciente necesita ser derivado a un centro de mayor complejidad, el médico o el enfermero de guardia tiene que hacerse cargo de conseguir cama, coordinar el traslado y gestionar la logística, tiempo que no está dedicando a atender pacientes.

La nueva red, que funcionará bajo la órbita del Sempro y se coordinará a través del 911 y del 107, busca centralizar exactamente eso. «Antes el médico o el enfermero del hospital tenía que gestionar la derivación, conseguir cama y organizar el traslado. Ahora todo ese proceso lo realizará una central de operaciones», explicó la directora del Sempro, Mariana Guzmán.

La ministra de Salud, Teresa Nigra, aclaró un punto que suele generar expectativas infladas en este tipo de anuncios: la iniciativa no implica sumar nuevos recursos humanos ni móviles. El objetivo es reorganizar lo que ya existe.

Starlink en las ambulancias

Uno de los cambios tecnológicos más concretos del paquete es la instalación de antenas Starlink en las ambulancias provinciales. La medida apunta a garantizar conectividad en todo el territorio, incluidas las zonas rurales donde la señal telefónica es inexistente o intermitente, un problema crítico en una provincia con geografía extensa y población dispersa.

El presidente de la Agencia de Ciencia y Tecnología, Pablo Guerreiro, señaló que el nuevo sistema permitirá además registrar todas las operaciones de traslado, lo que agrega una capa de trazabilidad que hoy no existe.

La historia clínica única y el turno que ya viene con el paciente

El anuncio de la historia clínica digital única es el más ambicioso del lote y también el que tiene el horizonte más largo. El desarrollo tecnológico buscará compatibilizar los sistemas de registro que hoy funcionan de manera separada en los distintos establecimientos, para que cualquier profesional pueda acceder al historial médico de un paciente independientemente de dónde haya sido atendido antes.

El sistema integrado de turnos apunta a un cambio concreto en la experiencia del paciente:

«La idea es que si alguien necesita derivarse a un hospital de mayor complejidad, ya salga con el turno asignado y no tenga que deambular horas dentro del hospital buscando atención», dijo Poggi.

El 10 de abril está prevista una reunión de trabajo con profesionales de hospitales y centros de salud para avanzar en el diseño operativo de ese sistema. Es decir: lo presentado este viernes es el marco. El detalle de cómo funcionará en la práctica se construye a partir de ese encuentro.