Por Gabriel Rodriguez

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que Juntos por el Cambio irá a internas en 2023 para definir quién competirá por la Presidencia.

«Tenemos expectativas de gobernar en el 2023, sea cual sea el candidato, que lo va a elegir la gente a través de una PASO, como eligió en 17 provincias en esta elección. Para 2023 va a ser lo mismo, para el cargo de Presidente y otros», aseguró el referente opositor.

En diálogo con Hablemos de Todo Hoy, el programa que conduce Nacho Otero en Metro 95.1, el mandatario de la Ciudad también se refirió a los comicios que se realizarán el próximo domingo y consideró que «no hay razones» para que la gente «cambie el voto de las PASO». .

«Las razones por las cuales ganamos las PASO están intactas. La gente está harta de la inseguridad, la inflación, la falta de laburo, harta de que los chicos hayan estado sin clases», afirmó Rodríguez Larreta.

Además, el referente del PRO calificó como una «falta de respeto» que el oficialismo haya apelado al clientelismo para intentar revertir el resultado: «Creer que vas a cambiar el voto regalando una heladera o un viaje de egresados es una falta de respeto enorme».

«La gente quiere un cambio, y en nuestro caso, hicimos las autocríticas necesarias. Mauricio (Macri) las ha hecho, ha dicho que no se alcanzaron las expectativas de la gente en lo económico, y creo que debemos intentar algo distinto de lo que venimos haciendo», planteó.

A la vez, el jefe de Gobierno porteño indicó que hace falta terminar con la grieta y apelar a la construcción de consensos políticos para diseñar «un plan» que se sostenga en el tiempo. «No puede ser que cada presidente nuevo sea más un fundador que un Presidente, no hay manera de construir así», se quejó.

Por otra parte, Rodríguez Larreta se refirió al reclamo contra la inseguridad e hizo referencia a la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad: «Con los menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente».

Y agregó: «Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible».

«En la ciudad redujimos los delitos, incluso los más difíciles como los robos de motochorros. Se puede mejorar, pero hace falta un plan», concluyó.