Residentes del Garrahan marcharon con velas al Obelisco: reclaman salarios dignos y rechazan propuesta informal

Médicos residentes del Hospital Garrahan realizaron una marcha de velas hacia el Obelisco en reclamo de mejoras salariales y laborales. Denuncian que aún no hay propuesta formal del Gobierno y rechazan el bono no remunerativo de $1.300.000. La medida de fuerza continúa.

Por María Cruz*

Protesta con velas: residentes del Garrahan marcharon al Obelisco en reclamo de salarios dignos

Este lunes por la noche, profesionales residentes del Hospital Garrahan protagonizaron una marcha con velas hacia el Obelisco, en el marco del plan de lucha que vienen sosteniendo por mejoras salariales y condiciones laborales. La movilización fue pacífica y reunió a decenas de trabajadores de la salud que exigen una respuesta oficial por parte del Ministerio de Salud.

La protesta se da en medio de un cese de actividades que afecta la atención en uno de los hospitales pediátricos más importantes del país. Los residentes denuncian ingresos por debajo de los $800.000, extensas jornadas de hasta 24 horas y fallas estructurales que complican su tarea diaria. A pesar de trascendidos sobre un eventual bono no remunerativo que elevaría el ingreso a $1.300.000, desde el colectivo de residentes aseguran que la propuesta nunca fue formalizada.

«Sin residentes no hay hospital, precarizados no vamos a trabajar», fue una de las consignas más repetidas durante la manifestación. Los trabajadores también rechazaron las recientes declaraciones del Gobierno, que aluden a supuestos problemas presupuestarios y burocráticos dentro del Garrahan, como justificación para no avanzar con un aumento estructural de los salarios.

Durante la jornada, se realizó una asamblea en el propio hospital donde se analizó el ofrecimiento no oficial. Aunque aún no hubo una definición concreta, los voceros de los residentes anticiparon que continuarán evaluando los pasos a seguir. La próxima asamblea será clave para determinar si se endurece el plan de lucha o si se retoman las actividades.

La tensión en el sistema de salud se profundiza, mientras crece la presión social y mediática sobre las autoridades sanitarias para que den una respuesta urgente a un conflicto que afecta la atención médica en una institución crítica.