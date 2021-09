Por Alejo Pombo

El precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos en Buenos Aires, Florencio Randazzo, cerró hoy su campaña en el club Ameghino, en Tres de Febrero, donde afirmó que representa a «la única opción para salir de la polarización» y lanzó críticas a los dos lados de la grieta.

«Sabemos cuál es el camino para resolver los problemas. La Argentina, nuestras familias se merecen tener futuro», resaltó Randazzo, que también expresó: «Nosotros podemos dárselo, basta de mirar para atrás y echarle siempre la culpa al otro este domingo, es muy importante ir todos a votar, y convencer a todos los que están dudando de que vayan a votar, con esa pequeña acción empezamos a superar la grieta».

«En esta elección comienza a definirse el país que queremos tener para las próximas generaciones por eso tenemos que ir a votar para salir del pasado, para mirar al futuro y hacerlo con esperanza», resaltó el ex ministro del Interior.

Randazzo se emocionó al recordar una conversación con su padre: «Siento que cuando mi viejo me decía ‘no sé si yo voy a ver mejor al país pero lo vas a ver vos’, y hoy, 40 años después pienso que quizás yo tampoco lo voy a ver, pero voy a luchar cada día para que lo vea mi hijo, y todos nuestros hijos tengan una Argentina Mejor».

«Todos los que estamos en Vamos con Vos lo hacemos para honrar el apellido de nuestro padre, y no para hipotecar el de nuestros hijos», completó el ex funcionario, acompañado por Carolina Castro y el resto de los integrantes de su lista.

El precandidato también indicó: «Nosotros somos una alternativa diferente, no somos parte de esa maldita grieta ni queremos serlo.

Nosotros asumimos el desafío de ser una fuerza nueva, con integrantes de la sociedad civil como protagonistas, porque entendemos la necesidad de acercar la política a los problemas de todos los días, que afectan a los argentinos hace mucho tiempo».

«Ese camino es muy difícil, porque la polarización es un negocio para los dirigentes, y una calamidad para la gente.

Estas dos facciones tienen los aparatos estatales puestos a disposición de la campaña y gritan fuerte entre ellos para que no se pueda escuchar ninguna otra voz», se quejó.

Randazzo, además, criticó a quienes «discuten sobre temas que poco le interesan al conjunto de la sociedad, porque no pueden discutir ninguno de los problemas reales del que sale a laburar todos los días a las 6 de la mañana».

«Hemos asistido en los últimos dos gobiernos a un escenario lamentable: más desocupación, más pobreza, más inflación y más endeudamiento. Pero no dejen que les hagan creer que todos somos iguales. No es cierto. Es otra trampa de los que se pasan la pelota entre ellos», agregó Randazzo.