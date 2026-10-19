Racing e Independiente empataron y dejaron escapar puntos clave

Racing e Independiente empataron 1-1 en el Cilindro, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Matías Zaracho puso en ventaja a la Academia y Maximiliano Meza igualó de penal. El resultado dejó a ambos con objetivos pendientes y provocó una fuerte reacción de los hinchas de Racing.

Racing e Independiente igualaron 1-1 este domingo 18 de octubre en el estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Matías Zaracho abrió el marcador para la Academia en el primer tiempo y Maximiliano Meza, de penal, selló el empate en el complemento.

El resultado dejó a ambos equipos sin los tres puntos que necesitaban para mejorar su situación en el campeonato. Al finalizar el encuentro, los hinchas de Racing expresaron su malestar con silbidos dirigidos al plantel y a la dirigencia.

El clásico comenzó a las 14.45, con arbitraje de Facundo Tello y Germán Delfino a cargo del VAR. Racing asumió el protagonismo durante la primera etapa y encontró la ventaja a los 28 minutos, luego de generar varias situaciones de peligro.

Independiente reaccionó en el segundo tiempo y llegó a la igualdad a los 65 minutos. Meza convirtió desde los doce pasos después de recibir una infracción de Gonzalo Escudero dentro del área.

Racing, complicado en el torneo

La Academia llegó al clásico después de perder 2-0 como local ante Belgrano. Con 12 puntos tras el empate, continuó relegada en su zona y quedó sin posibilidades de clasificarse a la próxima Copa Sudamericana por la tabla anual, según los reportes posteriores al encuentro.

El entrenador interino, Sebastián “Chirola” Romero, sorprendió antes del partido al dejar afuera de la convocatoria a Matko Miljevic. Tras el pitazo final, el malestar de los hinchas reflejó la preocupación por el rendimiento del equipo y sus perspectivas para el cierre de la temporada.

Independiente sumó, pero sigue con objetivos por cumplir

El Rojo, dirigido por Jadson Viera, venía de empatar sin goles ante Talleres en Córdoba. Con el punto obtenido en el Cilindro, llegó a 19 unidades y se mantuvo en puestos de clasificación a los playoffs, aunque todavía necesita sumar para consolidar su posición.

El antecedente más reciente entre ambos había sido en abril, por el Torneo Apertura, cuando Independiente se impuso por 1-0 como local con un gol de Gabriel Ávalos. En aquel encuentro, Adrián “Maravilla” Martínez falló un penal para Racing.

El empate del domingo dejó el clásico sin vencedor y prolongó la necesidad de recuperación de ambos equipos en la recta final de la fase regular.