León XIV reapareció tras la operación y agradeció las oraciones

León XIV reapareció ante miles de fieles en el Vaticano, cinco días después de una cirugía por un adenocarcinoma de pulmón. Agradeció las oraciones recibidas y anunció que retomará sus actividades gradualmente. Mientras continúa su recuperación, se esperan estudios médicos y definiciones sobre su agenda y su próxima gira por Sudamérica.

El papa León XIV reapareció en público este domingo 18 de octubre, cinco días después de ser operado de un adenocarcinoma de pulmón. Desde una ventana del Palacio Apostólico, en el Vaticano, agradeció a los fieles que rezaron por su recuperación y anunció que retomará sus actividades de manera gradual.

La aparición se produjo al finalizar el rezo del Ángelus, ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro. El Pontífice se mostró sonriente, saludó a los presentes y recibió muestras de afecto y aplausos.

“Deseo agradecer a todos los que en estos días han orado por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”, expresó.

Cómo evoluciona la salud del Pontífice

La intervención quirúrgica se realizó el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, un tipo de cáncer que se origina en células glandulares.

Aunque inicialmente se estimaba que permanecería internado alrededor de una semana, León XIV recibió el alta el sábado 17, luego de que los análisis de sangre, una radiografía de tórax y la evaluación clínica mostraran una evolución favorable.

Sin embargo, todavía se esperan los resultados de los estudios histológicos, que permitirán precisar las características del tumor y determinar si necesita algún tratamiento complementario.

Durante su mensaje del domingo, el Papa también agradeció especialmente a médicos, enfermeros y trabajadores del hospital Gemelli. Afirmó que la experiencia lo acercó de una manera particular a las personas que atraviesan enfermedades o situaciones de discapacidad.

Qué pasará con sus próximos compromisos

León XIV anticipó que retomará sus tareas de forma progresiva, aunque todavía hay incertidumbre sobre algunos compromisos inmediatos. Su participación en la audiencia general prevista para el miércoles aún no estaba confirmada al momento de su reaparición.

Otro de los puntos de atención es su viaje previsto a Sudamérica en noviembre, con visitas a Uruguay, la Argentina y Perú. La agenda contempla actividades en distintos destinos y desplazamientos que podrían exigir ajustes según la evolución de su recuperación.

Entre las cuestiones bajo análisis está la posible escala en Cusco, Perú, una ciudad situada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. La altura y la intensidad del itinerario son factores que podrían influir en la planificación del viaje.

Por ahora, el Pontífice expresó su intención de volver gradualmente a sus funciones, mientras el Vaticano sigue atento a su evolución clínica y a las recomendaciones médicas.