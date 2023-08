Patricia Bullrich evitó hablar de un adelantamiento de elecciones

Por Ale Pombo

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich se diferenció del economista libertario, también aspirante a gobernar, Javier Milei al manifestarse en contra de un potencial escenario de elecciones anticipadas.

«No quiero hablar de adelantamiento de elecciones, no quiero echar más leña al fuego», planteó.

Sus dichos hacen referencia a las expresiones del diputado fundador de La Libertad Avanza, quien aseguró que se encuentra listo para asumir en caso de que el presidente de Alberto Fernández no pueda concluir su mandato. .

La ex ministra de Seguridad de Cambiemos completó: «No quiero prender ninguna luz ni decir que estoy lista desde hace tiempo. Lo estoy porque me preparé para serlo, pero no lo digo para que no haya una situación de caos. Estoy pregonando el orden».

«Le pido al Gobierno que active todos los mecanismos para que esto termine y para que el país no se convierta en más caos. Ahí me quiero quedar», resaltó la dirigente opositora. .

Ante la ola de episodios delictivos registrados en varias provincias y algunos barrios porteños, Bullrich envió un mensaje al Gobierno Nacional: «O se ponen al frente o la situación del país estará muy difícil».

«Hay improvisación y un dejar hacer, no se puede haber pasado por alto todas las alertas que hubo sobre los saqueos», sostuvo la ex ministra en una entrevista a Radio Rivadavia. .

Tras ser consultada, Bullrich evitó otorgar responsabilidades directas, aunque señaló a Raúl Castells, quien se adjudicó la organización de los episodios delictivos, y alertó «improvisación y un dejar hacer» por parte del Gobierno que «pasó por alto todas las alertas que hubo de saqueos».

La referente del PRO adjudicó los saqueos a «cuatro años de sufrimiento, llanto, angustia social, familias rotas, destrucción del capital económico», y señaló que «el kirchnerismo terminó generando el mayor nivel de destrucción» de las familias. «No tenemos Gobierno, estamos ante la acefalía total. La gente está sola, desamparada», ponderó.

«Hoy los argentinos se tienen que cuidar solos porque no hay ley producto de este descontrol», planteó, y sumó: «Ninguna autoridad ha dado la cara, hace más de una semana que circula por redes que esto podía llegar a pasar».

Asimismo, la aspirante presidencial propuso: «Necesitamos orden, estabilidad y reestablecer la autoridad a todo nivel.

Necesitamos que el kirchnerismo no quiera distinguir saqueo de robo, necesitamos mandar un mensaje claro de que no habrá ninguna posibilidad de que esto suceda. Necesitamos terminar con los discursos como los de (Andrés) Larroque que dice ´peronismo o disolución nacional´».

Por último, Bullrich remarcó que la Argentina vive «un desorden total» marcado por «la falta de autoridad produciendo caos» y cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa, por haber devaluado el día después de las PASO. «Se despertó haciendo trampa, devaluó, como si eso no impactara en las familias y los precios aumentaran. No se pueden hacer esas cosas post elección, como si eso no generara desesperación en la sociedad», concluyó.