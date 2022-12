Obispo de San Luis: «El verdadero amor no tiene precio»

Por Gabriel Rodriguez

El obispo de San Luis hizo un balance de este año y fue positivo: “Como Iglesia estamos dando pasos a muchas renovaciones de vida”.

En la víspera de las Fiestas, la alegría por celebrar reunidos y por los nervios de desear que termine un año cargado de emociones, el obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, resaltó todos esos condimentos para brindar su mensaje navideño.

“Cuando me pongo a pensar sobre un mensaje, destaco el cansancio de fin de año, la locura de las compras y la vorágine. Pero la Navidad es lo contrario es la experiencia de la gratuidad, todo lo demás tiene precio, se puede comprar. El verdadero amor no tiene precio. La Navidad nos invita a construir una vida distinta desde el amor, no desde el negocio. Un buen ejemplo es el amor de un padre a los hijos”, resaltó Barba en una ronda de prensa en la que brindó sus palabras a la comunidad católica puntana.

El obispo recordó que hace dos años y medio que está en San Luis y confesó que arranca sus jornadas rezando en su casa.

“Yo llego a fin de año cansado por las recorridas, pero como Iglesia estamos dando pasos a muchas renovaciones de vida. Hago un balance positivo del año, lo cual no significa que es fácil. Camino mucho por la calle y la gente me agradece esto”, dijo sobre lo bueno que fue el año.