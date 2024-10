Nuevo plan educativo en CABA: más comprensión lectora y matemáticas para la vida diaria

Por Alejo Pombo

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció un cambio fundamental en la currícula de la escuela primaria, como parte del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, que comenzará a implementarse en 2025. Esta reforma busca cambiar el enfoque educativo, pasando de la enseñanza tradicional al aprendizaje basado en la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos aplicados a la vida cotidiana. Según Macri, «hoy los chicos no aprenden en la escuela, y vamos a corregir ese error para nivelar hacia arriba».

El nuevo diseño curricular, que no se modificaba desde 2004, introduce un enfoque innovador basado en experiencias de países con los modelos educativos más desarrollados. El objetivo es que los alumnos logren leer y escribir con competencia, comprendan lo que leen, y transmitan sus ideas de manera clara y precisa. Asimismo, en Matemática se pondrá énfasis en la aplicación práctica del conocimiento, como explicó Macri durante su presentación en la Escuela Nº 24 de Villa Urquiza.

Los datos actuales reflejan que 4 de cada 10 chicos de primer grado no reconocen las letras, y 6 de cada 10 estudiantes de séptimo grado no pueden resolver problemas matemáticos sencillos. “Estos resultados son inaceptables. No gobernamos mirando para otro lado», sostuvo Macri, al señalar la necesidad de cambios urgentes en la educación primaria.

El proyecto abarca a 271.300 alumnos, 28.000 docentes y 889 escuelas, tanto de gestión pública como privada. Además de nuevas formas de enseñar Lengua y Matemática, se profundizarán asignaturas como Arte y Ciencias, y se incorporarán temáticas actuales como Inteligencia Artificial, educación digital y tecnología a través del Plan Sarmiento.

El nuevo currículum también incluirá áreas transversales como formación ética, educación sexual integral, programación, robótica y educación ambiental. Se buscará que los alumnos desarrollen habilidades para la toma de decisiones informadas con educación financiera, y se fomentará una participación activa en temas ambientales y de alimentación saludable.

Los docentes ya están en proceso de capacitación para adaptarse a este nuevo enfoque. Contarán con un manual de contenidos y una plataforma en línea con recursos pedagógicos. Además, se introducirán indicadores de logro y metas para garantizar la efectividad del aprendizaje.