Milei prometió que Argentina crecerá “como nunca”

En la Fundación Faro, Javier Milei aseguró que la Argentina “crecerá como nunca antes”, defendió su gestión económica y anunció que Adrián Ravier será el nuevo portavoz presidencial. También proyectó un fuerte crecimiento y volvió a cuestionar a la oposición.

El presidente Javier Milei aseguró este martes que la Argentina va a “crecer como nunca antes”, durante un discurso brindado en la Fundación Faro, donde defendió su gestión, reivindicó los resultados económicos y presentó al diputado Adrián Ravier como futuro portavoz del Gobierno.

En ese marco, el mandatario destacó el rol del legislador en la denominada “batalla cultural” y anticipó su designación como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni.

“Quiero agradecer a Ravier, quien no sólo me ha acompañado a difundir ideas y con quien hemos publicado un libro hace algunas semanas. En los próximos días se va a convertir en el portavoz del presidente, fundamental en la batalla cultural”, afirmó Milei durante su exposición.

El Presidente sostuvo que la incorporación de Ravier apunta a reforzar la comunicación de las reformas económicas y a ampliar el alcance del debate más allá del ámbito técnico. En ese sentido, señaló que su función será clave para transmitir los cambios impulsados por el Gobierno.

Durante su discurso, Milei volvió a defender los resultados de su administración y afirmó que las promesas de campaña fueron cumplidas en el primer semestre de gestión.

“Las promesas que hicimos durante la campaña las cumplimos todas antes de que culmine el primer semestre del año”, sostuvo, y agregó: “Abróchense los cinturones, que Argentina comienza el camino para volver a ser grande nuevamente”.

El mandatario también proyectó un escenario de fuerte crecimiento económico y aseguró que el país alcanzará niveles inéditos de expansión. En esa línea, afirmó que la Argentina va a crecer “como nunca antes en la historia” y planteó una disputa política de cara a las próximas elecciones.

Además, Milei anticipó un triunfo del oficialismo frente a “la izquierda en todas sus versiones” y aseguró que su espacio político consolidará su proyecto en los próximos años.

En otro tramo de su intervención, el Presidente hizo referencia al dato de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del primer trimestre, que registró una suba del 2,3% interanual según el INDEC. Sostuvo que este indicador contradice diagnósticos críticos sobre la situación económica.

“Se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior”, señaló.

Finalmente, Milei cuestionó análisis económicos previos que advertían una recesión profunda y afirmó que, sin el impacto de las medidas de ajuste del año anterior, la economía podría estar creciendo a un ritmo del 7%.