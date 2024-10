Milei garantiza la universidad pública, pero insiste en auditar su uso de fondos

El presidente Javier Milei aseguró que la universidad seguirá siendo pública y no arancelada, pero defendió la necesidad de auditar los fondos que reciben. Además, adelantó que el Presupuesto 2025 podría aumentar los fondos para la educación, siempre manteniendo el compromiso con el déficit cero. Las protestas en las universidades continúan en aumento mientras el mandatario enfrenta críticas de figuras como Miguel Ángel Pichetto.

Por Alejo Pombo

El presidente Javier Milei intentó calmar las aguas tras las polémicas declaraciones sobre las universidades, asegurando que estas seguirán siendo públicas y no aranceladas. En una entrevista con La Nación +, el mandatario subrayó que «la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, está fuera de discusión». Sin embargo, insistió en que «gratuita no es, alguien la paga» y apuntó que el debate real está en auditar el uso de los fondos destinados a estas instituciones.

Milei defendió su propuesta de auditar las universidades, argumentando que, como las mismas son financiadas con los impuestos de todos los ciudadanos, es necesario asegurar que los fondos se utilicen adecuadamente. «¿Están a favor del robo?», preguntó retóricamente al referirse a quienes se oponen a estas auditorías, sugiriendo que los que rechazan la fiscalización «son los que están sucios». Según el mandatario, la resistencia a las auditorías solo busca «ocultar los curros de los delincuentes».

Presupuesto 2025 y desafíos financieros

El Presidente también abordó el Presupuesto 2025, dejando abierta la posibilidad de incrementar los fondos para las universidades, siempre respetando su compromiso con el déficit cero. En un tono desafiante, aseguró que no planea aumentar impuestos ni tomar nueva deuda: «Yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran».

Asimismo, Milei reconoció el problema de los bajos salarios docentes, pero fue enfático en que es un conflicto histórico. “Estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos”, dijo. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente descontento en diversas facultades del país, donde las medidas de fuerza se intensifican y algunas universidades permanecen tomadas.

Milei y su estrategia ante la crisis política

En relación al Presupuesto 2025, Milei no mostró preocupación ante la posibilidad de que el Congreso lo rechace y expresó su disposición a gobernar con la prórroga del Presupuesto 2023. Además, restó importancia a las críticas sobre su uso de decretos de necesidad y urgencia, asegurando que «respeta las reglas del juego» del sistema institucional.

El mandatario también se refirió a la caída en su imagen pública, reconociendo que es «natural» perder apoyo, pero aseguró que no le preocupa: «Vine a ser el mejor gobierno de la historia y tomo decisiones en función de eso». Por otro lado, defendió su gestión económica, destacando la baja de la inflación y sugiriendo que Argentina está en camino de duplicar su PBI.

Enojo con Miguel Ángel Pichetto

Milei no escatimó en críticas al diputado Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó su plan económico. El presidente calificó a Pichetto como un «ignorante en términos de economía» y lo acusó de ser parte del «partido del Estado». También señaló su incoherencia política, recordando su pasado como aliado del kirchnerismo. Según Milei, las críticas de Pichetto carecen de fundamento y responden a su falta de conocimiento en economía.