Milei firma el «Pacto de Mayo» con Gobernadores y anuncia profundas reformas

Por Alejo Pombo

El presidente Javier Milei encabezó el acto con la mayoría de los mandatarios provinciales. En cadena nacional, explicó los diez puntos del acta, propuso reformas y se refirió a los ausentes.

En Tucumán, el presidente Javier Milei firmó con 18 gobernadores el Pacto de Mayo, destacando la necesidad de acuerdos y reformas en áreas como la propiedad privada, la educación, la tributación y la coparticipación federal.

El gobierno alineó a más de dos tercios de los mandatarios provinciales y aisló a la oposición representada por el kirchnerismo y la izquierda. En la Casa Histórica de Tucumán, se congregaron más de dos centenares de mandatarios, funcionarios del Gabinete, ex presidentes, diputados y senadores para la firma del acuerdo.

El Acta de Mayo incluyó puntos sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la reforma educativa, la reforma tributaria, la discusión de la coparticipación federal, la explotación de los recursos naturales, la reforma laboral y previsional, y la apertura al comercio internacional. Milei agradeció a los firmantes y dejó abierta la posibilidad de sumar a otros que quieran aportar a las reformas.

Durante su discurso, Milei afirmó que se terminan las políticas económicas fallidas y prometió un país sin inflación. Explicó la importancia de recuperar el equilibrio fiscal para asegurar la estabilidad económica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Milei también resaltó la importancia de la educación, destacando la crisis actual y la necesidad de una alfabetización adecuada y moderna. Mencionó que muchos estudiantes no alcanzan el nivel de comprensión lectora adecuado y que esto afecta su futuro académico y profesional.

Entre los presentes estuvieron gobernadores de varias provincias y funcionarios del gobierno nacional. Entre los ausentes se destacaron los ex presidentes Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y no hubo representación institucional del Partido Justicialista ni de la Unión Cívica Radical. No asistieron representantes sindicales, de movimientos sociales ni de entidades académicas.

El encuentro fue convocado como una instancia histórica para iniciar una nueva etapa en Argentina. Milei reiteró su compromiso con un cambio profundo y la construcción de una «Nueva Argentina».

Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Acta de Mayo destaca la inviolabilidad de la propiedad privada como uno de sus principios fundamentales.

Equilibrio Fiscal

Se propone alcanzar y mantener el equilibrio fiscal para asegurar la estabilidad económica del país.

Reducción del Gasto Público

El pacto incluye medidas para reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado.

Reforma Educativa

Milei enfatizó la necesidad de una educación con alfabetización plena y sin abandono escolar, buscando modernizar el sistema educativo.

Reforma Tributaria

Se plantean cambios en el sistema tributario para hacerlo más eficiente y equitativo.

Coparticipación Federal

El pacto incluye una discusión sobre la coparticipación federal para mejorar la distribución de recursos entre las provincias.

Explotación de Recursos Naturales

Se busca una explotación sostenible y eficiente de los recursos naturales del país.

Reforma Laboral y Previsional

El acuerdo contempla una reforma laboral y previsional para adaptarlas a las necesidades actuales.

Apertura al Comercio Internacional

El pacto promueve la apertura al comercio internacional para mejorar la competitividad y crecimiento económico del país.

Compromiso con el Cambio

Milei agradeció a los firmantes del pacto y dejó abierta la posibilidad de sumar a otros que quieran aportar a las reformas. Reiteró su compromiso con un cambio profundo y la construcción de una «Nueva Argentina».

Detalles del Acto

El gobierno logró alinear a más de dos tercios de los mandatarios provinciales y aisló a la oposición representada por el kirchnerismo y la izquierda. En la Casa Histórica de Tucumán, se congregaron más de dos centenares de mandatarios, funcionarios del Gabinete, ex presidentes, diputados y senadores para la firma del acuerdo.

El Pacto de Mayo fue firmado por los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el santiagueño Zamora (Santiago del Estero) y el jefe de Gobierno Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).