Milei destaca coincidencias con Macri y Bullrich y aborda temas clave en entrevista

Por Gabriel Rodríguez

En una reciente entrevista en Todo Noticias (TN), el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, expresó su aprecio por el apoyo incondicional recibido de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, destacando que comparten «un 90 por ciento de coincidencias».

Milei abordó varios temas clave durante la entrevista, incluida su visión sobre la inminente hiperinflación. «Queremos que el ajuste lo pague la política, pero no se lo vamos a hacer pagar a la gente», afirmó el candidato libertario.

El candidato también criticó al kirchnerismo por lo que describió como intentos de «sembrar el terror» y señaló que su contrincante en el balotaje, Sergio Massa, «se patinó dos puntos del PBI para hacer campaña».

Sobre la reconfiguración del panorama político después de las elecciones, Milei destacó: «Una de las cosas que dije es que si entramos al balotaje iba a hacer un reordenamiento en la fuerza política, quedó afuera Juntos por el Cambio y ahora hay un reordenamiento».

En relación con la privatización de los medios estatales, Milei respaldó la idea y comentó que «son usados como mecanismos de propaganda». También abordó la controvertida declaración de la diputada Lilia Lemoine sobre la privatización de los clubes de fútbol argentinos, subrayando que su propuesta es abrir la posibilidad de tener clubes con distintos esquemas societarios, como el modelo del Manchester City.

Milei dejó en suspenso la revelación de quién sería su ministro de Economía, afirmando: «Lo voy a anunciar si soy presidente». Sobre los cuestionamientos en el debate sobre su pasantía en el Banco Central, Milei respondió que no se sorprende por las tácticas del kirchnerismo y destacó su autocrítica sobre la experiencia, señalando que no pudo integrarse completamente y que no afectó su autoestima.

Con el balotaje a la vuelta de la esquina, Milei enfatizó la importancia de cuidar los votos y mantuvo su enfoque en propuestas económicas y políticas que han marcado su campaña.