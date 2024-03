«Milei: Cautela ante la apertura del cepo cambiario»

Por Gabriel Rodríguez

Durante una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei reiteró su postura de que aún no se dan las condiciones adecuadas para levantar el cepo cambiario y afirmó que prefiere adoptar una actitud de cautela para evitar una posible corrida cambiaria.

Milei declaró: «Todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo. No lo voy a abrir hasta que no tenga seguridad de que no me coma un descalabro monetario». Expresó su preocupación sobre la posibilidad de una corrida bancaria si se levanta el cepo, especialmente en relación con los depósitos.

El mandatario enfatizó su preferencia por esperar un poco más antes de tomar medidas, ya que considera que la situación actual es delicada y podría desencadenar eventos negativos en el mercado financiero.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de dolarización, Milei señaló que siempre ha creído en la competencia de monedas y en la libertad de elección de los argentinos para utilizar la moneda que prefieran.