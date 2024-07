Mauricio Macri se vuelve a diferenciar del gobierno de Milei

Por Alejo Pombo

Mauricio Macri envió un mensaje a Javier Milei en medio del conflicto por la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. La disputa comenzó cuando el gobierno de Alberto Fernández recortó los fondos a la administración del entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien inició un juicio al Poder Ejecutivo Nacional.

En ese litigio, la Justicia falló a favor del gobierno porteño, y Macri instó a la Casa Rosada, ahora con Milei al frente, a cumplir esa orden judicial.

“Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley de Bases”, comenzó Macri en sus redes sociales.

“Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”.

“El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”, concluyó.

La disputa es por los porcentajes de la masa de impuestos que el Ejecutivo nacional recauda y distribuye entre las provincias en concepto de coparticipación federal. Alberto Fernández decidió en 2020 recortar el porcentaje que la Ciudad de Buenos Aires recibía, bajándolo de 2,95% a 1,4%, argumentando que existía un reparto que perjudicaba a la provincia de Buenos Aires.

Luego de la queja de CABA, la Justicia ordenó que Nación debía restituir fondos a la Ciudad y determinó que el porcentaje derivado de Nación sea de 2,95%. Sin embargo, hasta hoy, la presidencia de Milei siguió transfiriendo el 1,4% de la masa coparticipable, lo que motivó el reclamo de Macri.

Según cálculos, la deuda acumulada desde el inicio del conflicto asciende a 800.000 millones de pesos.

Simultáneamente, el bloque de diputados nacionales del PRO emitió un comunicado solicitando al Gobierno Nacional que garantice el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema sobre la quita de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Los diputados recordaron que la Corte Suprema ordenó en diciembre de 2020 incrementar el porcentaje de coparticipación al 2,95%.

El proyecto lleva las firmas de los diputados María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Silvia Lospennato, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro, Luciano Laspina, Álvaro González, Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Florencia De Sensi, María Sotolano, Alejandro Bongiovanni, Martín Maquieyra, Germana Figueroa Casas, Gabriela Besana, Héctor Stefani, José Núñez, Gabriel Chumpitaz, Belén Avico y Sabrina Ajmechet.

Este episodio aumenta la tensión entre el PRO, presidido por Macri, y La Libertad Avanza, el espacio liderado por Milei. Pese a que el oficialismo logró la aprobación de la Ley Bases con el apoyo de los diputados del PRO, el partido amarillo ha manifestado su intención de acompañar sin ser absorbidos por los libertarios.