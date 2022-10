Por Gabriel Rodriguez

El ex presidente Mauricio Macri presenta esta tarde su segundo libro «Para qué» en La Rural, rodeado de su familia, ex ministros de su gestión y la primera plana de Juntos por el Cambio, mientras sobrevuela la incógnita sobre si finalmente será o no candidato el próximo año.

El ex jefe de Estado arribó al evento cuando ya estaban reunidos todos los invitados, quienes al ingresar desfilaron por una alfombra roja dispuesta especialmente par la ocasión.

«Se siente, se siente, Mauricio Presidente», arengaron los militantes que se congregaron tras las vallas para saludar a Macri, que llegó a La Rural acompañado por su esposa, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia.

En el salón de la presentación ya lo aguardaban el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la ex vicepresidenta Gabriela Michetti; su ex candidato a vice Miguel Ángel Pichetto, y varios de sus ex funcionarios, como Guillermo Dietrich, Pablo Avelluto y Hernán Lombardi, entre otros.

«Somos el cambio o no somos nada», dijo Macri al iniciar la presentación de su segundo libro.