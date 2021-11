Por Gabriel Rodríguez

El ex presidente Mauricio Macri deberá presentarse mañana al mediodía en el Juzgado Federal de Dolores para declarar en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

En tanto, la Cámara Federal de Mar del Plata aceptó evaluar en una audiencia la nueva recusación de la defensa del ex presidente Mauricio Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, contra el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

El tribunal marplatense admitió, además, la producción de prueba sugerida por la defensa de Macri, que denunció «animosidad» del juez y manifestó su temor de «pérdida de imparcialidad».

La realización de dicha audiencia prevista para el 12 de noviembre no debería ser motivo para que se suspenda la indagatoria de Macri que se llevará a cabo este miércoles a las 12:00 en el juzgado federal de Dolores.

Sin embargo, fuentes con acceso al expediente no descartaban que el abogado Lanusse pudiera plantear que, hasta tanto la Cámara de Mar del Plata no se pronuncie sobre la recusación, la audiencia no debería celebrarse.

No obstante ello, Macri está obligado a presentarse.

«En atención a la solicitud de producción de medidas probatorias efectuada por el Dr. Pablo Jorge Lanusse, letrado defensor de Mauricio Macri, hágase lugar parcialmente a dicho requerimiento», dispuso la Cámara, en un fallo unipersonal firmado por el juez Alejandro Tazza.

La Cámara le pidió al juez Bava «copia del archivo audiovisual de la audiencia indagatoria celebrada el pasado día 28/10/2021, copia del acta de declaración indagatoria de Mauricio Macri, el decreto y oficio librado al Poder Ejecutivo Nacional y copia del decreto de fecha 29 de octubre de 2021 donde el Magistrado fijara nueva audiencia indagatoria».

La Cámara sopesó el informe del juez Bava desestimando la recusación, «las razones motivantes de la recusación» de Lanusse y sus «aspectos fácticos y jurídicos», y en consecuencia resolvió que «deviene necesario el desarrollo de la audiencia» para resolver la continuidad o no del magistrado al frente de la investigación por presunto espionaje de familiares de víctimas del ARA San Juan.

La audiencia se celebrará el viernes 12 de noviembre a las 12:30 en la sede de la Cámara, en Mar del Plata.