Por Alejo Pombo

El ex presidente Mauricio Macri le pidió ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no haya «internas innecesarias» en Juntos por el Cambio, y reiteró que la ex gobernadora María Eugenia Vidal debe ser candidata a diputada por Buenos Aires.

«Horacio está muy bien posicionado para el 2023, pero primero hay que jugar en el 2021 , advirtió el ex jefe de Estado, que también lanzó duras críticas al gobierno de Alberto Fernández y dijo que «no hay pandemia que justifique el avasallamiento de libertades». En declaraciones a radio Rivadavia, Macri remarcó que este turno electoral es el «más importate» desde 1983 porque -según dijo- «se decide si hay democracia o si se va a un sistema de concentración de poder».

En medio de una dura pelea por el armado de las listas, el ex mandatario señaló que espera que Juntos por el Cambio no caiga en «internas innecesarias».

«Espero que evitemos internas innecesarias, porque hay que entender que lo importante es el equipo y no los jugadores», remarcó Macri.

El ex jefe de Estado reiteró, en tanto, que la ex gobernadora de Buenos Aires debería ser candidata a diputada nacional por la provincia y no por la Ciudad.

«Ella puede hacer una enorme diferencia si va en Provincia», consideró el ex presidente. Además, al ser consultado específicamente sobre si podría ser candidato este año en la ciudad de Buenos Aires, Macri respondió: «Lo único importante para mí en esta elección, la más importante desde la vuelta de la democracia, es que Juntos por el Cambio esté compacto, parado para defender la democracia. No puede pasar por algo personal, yo voy a ayudar, lo más importante es el equipo».

«No hace falta (que sea candidato en Capital), jamás debería ser necesario algo así, sería un fracaso por no poder dialogar. Esperemos tener una lista consensuada, sino habrá una PASO», enfatizó.

A la vez, se refirió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y consideró que «está muy bien posicionado para candidato en el 2023, pero hoy se juega el 2021».

«Creo que Larreta está muy bien posicionado para presidente en 2023, pero hoy hay que jugar el 2021. Hoy tiene que lograr un consenso para evitar las PASO. Y sino, ayudar a que las PASO sean constructivas, ese es el camino que tenemos trazarnos», planteó.

En tanto, Macri criticó al gobierno por la postura de la Argentina sobre Venezuela o Nicaragua y consideró: «Tenemos un gobierno que defiende lo que sucede en Venezuela y no lo condena. Claramente están demostrando que es un modelo que les parece razonable».

«Hubiese hecho lo mismo que casi todos los países de la OEA con Nicaragua o los del Grupo de Lima con Venezuela, condenarlos», indicó, al ser consultado sobre su postura en caso de haber estado al frente del Poder Ejecutivo.

«El Gobierno de Alberto y Cristina hace la vista gorda con lo que no le conviene. No haber dicho nada de lo que pasó en Formosa o Santiago del Estero claramente es violar los derechos humanos», consideró el ex mandatario nacional en diálogo con Rivadavia.

Al hablar de la vacunación, Macri sentenció: «Si hubiésemos vacunado como Chile tendríamos, por lo menos, 30 mil muertos menos».

«En términos de educación, tener tantos meses a los chicos fuera de clases es algo que no vamos a poder recuperar en, por lo menos, 10 años. Todo lo que se ha hecho fue muy irresponsable», agregó.