Por Kenia Benedetti

Los desarrolladores de la vacuna rusa la saludaron a través de Twitter y le desearon «más éxito a la gran dama de la televisión argentina ahora que está protegida» contra el coronavirus.

Mirtha Legrand es ejemplo.

Fue noticia porque finalmente se vacunó a sus 94 años y tal como ella dice con orgullo «sin privilegios» y llegó a lo más alto al convertirse en tendencia en las redes sociales desde la cuenta de twitter porque los responsables del laboratorio de la vacuna rusa, Sputnik V, divulgaron y viralizaron la noticia como parte de su campaña de concientización tanto en América Latina como a nivel internacional.

El laboratorio no dejó pasar la oportunidad de promocionar su fórmula de la vacuna, con un nivel de protección del orden del 91% y con nadie más ni nadie menos que con La Chiqui: «Es genial ver a Mirtha Legrand, con una impresionante carrera de 80 años, entre los vacunados.

Ella comparte lo complacida que estuvo con la experiencia. Le deseamos éxito a la gran dama de la televisión argentina ahora que está protegida del #Covid19 .

Si bien Mirtha ayer cuando habló con Angel De Brito en su programa Los Angeles de La Mañana (El Trece) el día después de ser inoculada, no se hizo eco de la estrategia de Sputnik V de saludar a Mirtha especialmente que ni siquiera ella se imaginó que iba a ser punta de lanza de una campaña, sobre todo, en América Latina. Ya vacunada confirmó su vuelta a la televisión, los domingos a partir de abril. No habló de fecha de estreno ni tampoco si conducirá un domingo por mes.

Sin nombrar laboratorios en especial, La Chiqui reclamó que «se compren con urgencia más vacunas» y pidió en el marco de la pandemia que los políticos se unan ante la necesidad y la salud de los argentinos.

Tras la vacunación compartió su emoción: «La verdad es que me han tratado tan bien. A todo el mundo.

Adentro es una perfección. Un día muy esperado y tan postergado además. Hace más de un mes que me tendrían que haber vacunado ya. Pero todo bien. Me la di sin ningún privilegio. Igual que todo el mundo».

Mirtha contó que la aplicación de la vacuna «no me dolió nada??. El pinchazo es un segundo. Me hicieron descansar un segundo. Me saqué fotos con todas las enfermeras».

En 21 días confirmó que se da la segunda dosis y ya vacunada respecto a su vuelta a la televisión es casi un hecho: «Casi seguro que vuelvo para conducir los domingos y los sábados sigue Juana (Viale, su nieta)» tal como ocurrió el año pasado.