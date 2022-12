“Los consumidores pagan los alimentos siete veces más caro que lo que recibe el que lo produce” afirmó Brite

Por Alejandro Pombo

Un informe del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL LIMÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.I.L.R.A.), reflejó que durante el mes pasado, los precios de los productos agropecuarios se incrementaron 4 veces desde que salieron del campo (lugar de producción) hasta que llegaron a la góndola (lugar donde se venden los alimentos). Es decir, con el ejemplo del limón los consumidores pagaron 7 veces más el valor de lo que recibe el productor, es decir que los productores están recibiendo $0.50 centavos por cada limón que producen.

Además, se determinó que en promedio la participación del productor en el precio final de venta subió a 26,5% en noviembre. Al respecto, los productores obtuvieron menos rendimiento, por las inclemencias climáticas en las zonas productoras, como altas temperaturas y falta de precipitaciones.

Por otro lado, entre los productos que registraron las mayores diferencias entre los precios del campo al consumidor, se encuentran la zanahoria (13,9 veces), el limón (12,4), la naranja (9), la manzana roja (8,5) y el zapallito (8,1).

En relación al caso del limón, el informe determinó que hubo un incremento mensual de casi el 104% en los precios de origen, por el impacto de la sequía que afecta especialmente a la provincia de Salta, generando una menor oferta y por ende una suba del 24% en los precios de destino.

El Secretario General de S.U.T.I.L.R.A., Juan Carlos Brite sostuvo que “dentro de la cadena de valor hay operadores que se hacen los vivos y tienen mala fe, porque el verdulero compra $800 el cajón en el Mercado Central, sacan una rentabilidad de casi $5 mil pesos”.

El representante de los trabajadores citrícolas sostuvo que “lo que está fallando son los mecanismos de control”, y agregó que “en estos momentos los cítricos se están pudriendo en los pisos de los campos, porque no conviene económicamente ponerlo en el mercado”.

Brites afirmó que “cómo país tenemos que replantearnos la forma en la que se distribuyen los fletes por el precio del gasoil, tenemos que potenciar los trenes”, y agregó que lo que está salvando a algunos productores “son las exportaciones y la realización de jugos y resinas” y agregó que “hoy los costos de producción no cierran, se lo planteamos al Presidente, pero si no funcionan los controles, seguiremos teniendo el problema, desde el sector de producción hemos propuestos que los consumidores no paguen gravámenes impositivos en los productos de alimentación básica”.

El Secretario General citrícola destacó que “en enero tenemos una audiencia privada con el Presidente, Alberto Fernández, donde hablaremos de la situación del sector”.