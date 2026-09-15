Los abogados de Cristina Kirchner anunciarán novedades sobre su reclamo ante la ONU

Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindarán este martes una conferencia de prensa para informar novedades sobre la presentación de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La defensa busca revisar la condena de la causa Vialidad y suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También reclama cambios en las condiciones de su prisión domiciliaria.

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, brindarán este martes una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires para informar novedades sobre la presentación realizada por la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro está previsto para las 15 en el NH Hotel ubicado en Bolívar 160, en el barrio porteño de Monserrat. Según anticiparon los propios letrados, comunicarán una “información de relevancia” vinculada con el trámite iniciado ante el organismo internacional.

La presentación ante el Comité de Derechos Humanos fue realizada el 29 de julio, luego de que la defensa agotara las instancias de apelación en la Justicia argentina. El planteo busca que el organismo internacional revise la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

En el escrito, la defensa cuestionó distintos aspectos del proceso judicial y sostuvo que se produjeron violaciones a las garantías del debido proceso. Cristina Kirchner también planteó que fue víctima de persecución política, una acusación que forma parte de los argumentos presentados ante el organismo internacional.

Uno de los principales objetivos de la presentación es obtener una medida cautelar que suspenda la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La intención de la defensa es que, mientras se analiza el planteo de fondo, la expresidenta pueda recuperar sus derechos políticos y eventualmente presentarse como candidata.

El equipo jurídico también solicitó medidas vinculadas con las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple actualmente Cristina Kirchner. Entre los planteos formulados ante el Comité figura el pedido para flexibilizar ese régimen.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 en su departamento del barrio porteño de Constitución. El beneficio fue concedido por el Tribunal Oral Federal N° 2 debido a que la expresidenta tiene más de 70 años y se encuentra bajo vigilancia mediante una tobillera electrónica.

La estrategia internacional sumó para esta etapa a dos abogados con experiencia en derecho internacional: el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, quienes trabajan junto con Beraldi, histórico integrante de la defensa de la expresidenta.

La conferencia de este martes llega en un momento de expectativa dentro del entorno de Cristina Kirchner. Fuentes vinculadas a su defensa anticiparon que consideran las novedades “muy positivas”, aunque todavía no se conoce públicamente cuál será el contenido concreto del anuncio.

El trámite ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU no constituye una nueva instancia judicial argentina ni implica automáticamente la suspensión o anulación de la condena. La defensa busca que el organismo internacional intervenga a partir de los planteos vinculados con derechos y garantías contemplados en los tratados internacionales.

Así, la conferencia de Beraldi, Valim y Borrego será seguida con especial atención porque podría aportar precisiones sobre el avance del reclamo internacional y sobre las posibilidades que la defensa de Cristina Kirchner analiza para intentar revertir los efectos de la condena de la causa Vialidad, incluida la inhabilitación que actualmente le impide ejercer cargos públicos.