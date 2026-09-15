Allanaron tres propiedades en General Rodríguez por una causa de amenazas que involucra a L-Gante

La Justicia ordenó tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa por presuntas amenazas que involucra a Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. Los procedimientos se realizaron en una vivienda y en dos propiedades del barrio privado Terravista. La investigación busca determinar si hubo armas vinculadas con los hechos denunciados.

La Justicia ordenó tres allanamientos en el partido bonaerense de General Rodríguez en el marco de una causa penal por presuntas amenazas que involucra al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. Los procedimientos se realizaron en una vivienda particular y en dos inmuebles ubicados dentro del barrio privado Terravista.

Los operativos fueron solicitados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10, a cargo de la fiscal Toscano, y tuvieron como principal objetivo buscar y eventualmente secuestrar armas de fuego que pudieran estar relacionadas con los hechos que se investigan.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada a fines de agosto por una mujer que aseguró haber sido intimidada para abandonar una propiedad que ocupaba junto a su pareja.

De acuerdo con el relato incorporado al expediente, un hombre conocido como “El Oso”, a quien la denunciante identificó como tío de L-Gante, se habría presentado inicialmente en el lugar para exigir que los ocupantes dejaran el inmueble. Según esa versión, habría argumentado que la propiedad pertenecía al músico.

Siempre de acuerdo con la denuncia, posteriormente el propio Valenzuela habría llegado al domicilio acompañado por otras personas. La mujer sostuvo que el grupo habría ingresado por la fuerza al inmueble y reiterado las exigencias para que abandonaran el lugar.

Los hechos denunciados todavía son materia de investigación y no existe, hasta el momento, una resolución judicial que determine responsabilidades penales sobre los involucrados.

Para avanzar en el esclarecimiento del caso, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron distintas tareas de campo y analizaron registros de cámaras de seguridad. Esas diligencias permitieron, según fuentes vinculadas al expediente, individualizar a personas que podrían estar relacionadas con el episodio y reconstruir los movimientos de los vehículos que habrían sido utilizados.

Con esa información se solicitaron los tres allanamientos realizados en General Rodríguez, con especial atención en la posible existencia de armas de fuego.

La causa continúa bajo la carátula de “Amenazas” y ahora la Justicia deberá analizar el resultado de los procedimientos y de los elementos que eventualmente hayan sido secuestrados. A partir de esas evidencias, la fiscalía definirá si corresponde avanzar con nuevas medidas sobre las personas mencionadas en la denuncia.