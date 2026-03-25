25 marzo, 2026

Le pegaron a chicos de 14 años, robaron la utilería y salieron corriendo

m24digital 24 marzo, 2026 0

Al finalizar un partido de fútbol infantil entre GEPU y Victoria en San Luis, integrantes del equipo local agredieron a jugadores menores de edad del equipo visitante, a los árbitros, y robaron parte de la utilería y la gorra del DT, que debió retirarse del campo a las corridas.

Por Alejo Pombo

El fútbol infantil de San Luis tuvo este lunes uno de sus episodios más bochornosos. Al terminar el partido de la segunda fecha entre GEPU y Victoria, correspondiente a la categoría 2011, integrantes del conjunto local se lanzaron sobre el árbitro del encuentro de manera violenta, en un conflicto que escaloó en segundos y terminó involucrando también a jugadores de GEPU, todos menores de entre 14 y 15 años.

Según el relato del propio club GEPU, los agresores —jugadores y personas del entorno de Victoria— se volcaron contra los chicos visitantes mientras los profesores intentaban calmar la situación. Las agresiones físicas se combinaron con robos: se llevaron la gorra del director técnico de GEPU y parte de la utilería del equipo. Los chicos y el cuerpo técnico tuvieron que retirarse del campo a las corridas.

El episodio generó reacciones inmediatas. Sporting Victoria emitió un comunicado repudiando públicamente las agresiones y deslindando la responsabilidad del club. La Liga Sanluiseña también se pronunció: anunció que los hechos son «inaceptables» y anticipó sanciones para los involucrados. La categoría 2011 nucleó esta tarde a chicos nacidos en ese año —hoy de 14 y 15 años— que debieron vivir una escena que no debería existir en ningún campo de juego.

 

También te puede interesar

Florencia Magali Morales

La familia de Florencia dice que fue femicidio, no suicidio

m24digital 24 marzo, 2026 0
fabricio rotte

Mató a su madre, lo detuvieron y tuvo un brote: la Justicia no pudo imputarlo

m24digital 24 marzo, 2026 0
muerte accidente en la toma

La Toma llora a Martina: el adiós que nadie quería escribir

m24digital 24 marzo, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *