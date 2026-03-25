Le pegaron a chicos de 14 años, robaron la utilería y salieron corriendo

Al finalizar un partido de fútbol infantil entre GEPU y Victoria en San Luis, integrantes del equipo local agredieron a jugadores menores de edad del equipo visitante, a los árbitros, y robaron parte de la utilería y la gorra del DT, que debió retirarse del campo a las corridas.

Por Alejo Pombo

El fútbol infantil de San Luis tuvo este lunes uno de sus episodios más bochornosos. Al terminar el partido de la segunda fecha entre GEPU y Victoria, correspondiente a la categoría 2011, integrantes del conjunto local se lanzaron sobre el árbitro del encuentro de manera violenta, en un conflicto que escaloó en segundos y terminó involucrando también a jugadores de GEPU, todos menores de entre 14 y 15 años.

Según el relato del propio club GEPU, los agresores —jugadores y personas del entorno de Victoria— se volcaron contra los chicos visitantes mientras los profesores intentaban calmar la situación. Las agresiones físicas se combinaron con robos: se llevaron la gorra del director técnico de GEPU y parte de la utilería del equipo. Los chicos y el cuerpo técnico tuvieron que retirarse del campo a las corridas.

El episodio generó reacciones inmediatas. Sporting Victoria emitió un comunicado repudiando públicamente las agresiones y deslindando la responsabilidad del club. La Liga Sanluiseña también se pronunció: anunció que los hechos son «inaceptables» y anticipó sanciones para los involucrados. La categoría 2011 nucleó esta tarde a chicos nacidos en ese año —hoy de 14 y 15 años— que debieron vivir una escena que no debería existir en ningún campo de juego.