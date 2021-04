Por Alejo Pombo

El referente de Consenso Federal Roberto Lavagna almorzó hoy en su chacra con el ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, y alimentaron rumores sobre un posible acuerdo electoral de cara a las elecciones de este año.

En su cuenta de Twitter, el ex ministro de Economía habló de «profundas coincidencias en temas prioritarios» y reveló que ambos tienen «una mirada optimista de cara al futuro».

Fuentes cercanas a Lavagna revelaron que el ex postulante presidencial no busca ser candidato este año, pero sí quiere hacer valer su trayectoria y experiencia para ser «inspirador» de un «espacio de centro» que debería crecer para romper la polarización entre kirchnerismo y macrismo.

Con este prisma debe leerse el acercamiento a Randazzo, quien volvió al ruedo después de cinco años de ostracismo político y voto de silencio.

«Evidentemente puede haber una alianza electoral, pero Lavagna no va a ser candidato. En la última última elección él ya dijo que era presidente o nada. No tiene vocación de legislador. Y Randazzo todavía no dijo lo que va a hacer», explicaron a Noticias Argentinas. .

Sin embargo, no es un secreto que ambos se están moviendo para aglutinar a espacios afines que se ubiquen por fuera del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y en la órbita de ambos aparecen nombres como los de Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño y Miguel Lifschitz, entre muchos otros que se resisten a quedar atrapados en la lógica de la grieta.

«Es importante que quienes resisten a los extremos de izquierda o derecha hablen y trabajen por un futuro mejor», expresaron las fuentes consultadas del lavagnismo.

Sobre el economista, destacaron que «tiene autoridad intelectual, trayectoria, exhibe resultados y eficiencia», además de «caminar por la calle sin ningún tipo de problema o sospecha».

En su Twitter, Lavagna manifestó que junto a Randazzo considera «imprescindible no naturalizar la pobreza y las fuertes inequidades sociales que se vienen agravando hace varios años».

Randazzo llegó al encuentro acompañado por el diputado nacional del interbloque Federal Eduardo «Bali» Bucca, mientras que junto a Lavagna estuvo el también diputado Alejandro «Topo» Rodríguez.

Fuentes cercanas a Randazzo confirmaron que el de Chivilcoy viene hablando «desde hace mucho no solamente con Lavagna sino con dirigentes de diferentes partidos».

«No tiene decidido hoy ser candidato este año. Eso habrá que verlo más adelante. En principio está buscando coincidencias y la verdad es que vemos que hay un sector muy amplio de diversas procedencias políticas que coincide con la mirada de Florencio y nosotros con la de ellos», destacaron, y mencionaron a Camaño, Urtubey, radicales disidentes, vecinalistas, socialistas y peronistas no kirchneristas.