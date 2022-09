Por Gabriel Rodríguez

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a arremeter contra la vicepresidenta Cristina Kirchner después de idas y vueltas en los últimos días y aseguró que «cada vez que habla alimenta los odios, las divisiones y las agresiones».

«Los manifestantes kirchneristas buscan provocar todo el tiempo a la Policía», señaló, tras lo cual aseguró que la ex mandataria «alimenta esas situaciones muchas veces con sus declaraciones».

«Tiene una responsabilidad como dirigente y lo que debería hacer es bajar los decibeles y pedirle a la gente que haya paz. No tiene que escalar la violencia», manifestó en una entrevista con TN.

La titular del Senado viene de realizar varias críticas a la Policía de la Ciudad y a las autoridades porteñas luego de la represión contra militantes kirchneristas y el vallado que pusieron en los alrededores de su casa en un edificio ubicado en Recoleta, mientras se realizaba una vigilia en esa zona en su apoyo.

Además, la tensión fue en aumento el pasado martes cuando la ex mandataria propuso «replantear» la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño indicó: «Se sacó la careta y demostró que quiere quedarse con la Ciudad. Yo le digo a los porteños que se queden tranquilos, que no vamos a dejar que Cristina se quede el manejo».

Por otro lado, Rodríguez Larreta indicó que no habla «desde hace más de un año» con el presidente Alberto Fernández, un vínculo que se vio fuerte en el inicio de la pandemia del coronavirus, pero que luego se debilitó por decisiones contrapuestas en el manejo de la misma y a eso se le sumó la quita de Nación de los puntos de coparticipación a la Ciudad.

«No hablamos hace más de un año. No hay mucho que tengamos que hablar. Mis últimas conversaciones con él no llevaron a nada. Tuve una fuerte discusión y me planté cuando quiso cerrar los colegios de la Ciudad. Esa fue una diferencia insalvable», expresó el jefe de Gobierno porteño.

Por otro lado, se quejó que «cada vez que habla se ocupa de defenestrar a la oposición y de echarle la culpa a (Mauricio) Macri»